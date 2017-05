Luis Enrique: «El Villarreal es uno de los equipos más difíciles de la Liga»

? El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, comentó ayer que en finales de campeonato tan ajustados como este se debe intentar no verse «afectado por nada» y, si bien cree que la presión se va «dividiendo», dejó claro que deben «luchar» hasta el final y ganarlo todo para intentar revalidar el título. «Cuando se acerca el final del campeonato la presión se va dividiendo. Nosotros tenemos la obligación de ganar todos los partidos para tener alguna opción y es lo que vamos a intentar hacer. Cuando los finales de temporada son disputados tienes que intentar que no te afecte nada, pero hay que luchar, superar la presión e intentar superarla», manifestó.



El primer escollo al que debe hacer frente es el Villarreal, inmerso en la lucha por Europa y 'verdugo' de grandes equipos esta temporada. «No solo me fijaría en esos resultados, determinantes a la hora de ver el nivel que dan contra equipos de la misma zona en la clasificación, sino que me fijaría en lo que hacen como equipo», comentó.



«Son peligrosos con balón y juego asociativo y defienden bien, replegados en su campo, generan dificultades y tiene transiciones ofensivas. Un equipo muy trabajado y de los más difíciles de la Liga. Me espero a un Villarreal al que va a ser complicado quitarle el balón, habrá que presionar», apostilló.