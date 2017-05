Marco pide perdón a sus socios por el caso Lafuente e insiste en que su cese sería ilegal

Perdón, una palabra complicada de escuchar en un debate plenario, que ayer repitió en varias ocasiones la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, para pedir disculpas a sus socios del Pacte del Grau y reconocer en este foro público que el PSPV quizás no cuidó las formas para decidir el nombramiento de su compañero de partido, Juan Ángel Lafuente, para dirigir la Oficina de Planificación y Proyección Económica. Eso sí, mantuvo la «legalidad» de todo el proceso y manejó diferentes sentencias para dejar claro que cesar a Lafuente, como así le mandató el pleno de febrero, hubiese sido «ilegal».



No hubo sorpresas en la votación del pleno extraordinario que había solicitado el PP para tratar de nuevo el cese de Lafuente: PP, Ciudadanos y CseM votaron a favor del punto frente a los votos en contra de PSPV y Compromís. En este caso los socios de gobierno de los socialistas, que sí pidieron el cese del director de la oficina en el pleno de febrero, justificaron su voto junto al PSPV para no dar alas «a la extrema derecha, que solo quiere hacer mal a este gobierno», explicó el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.



Xavi del Señor, de Castelló en Moviment, explicó su respaldo a la propuesta del PP porque «estamos hablando en términos políticos, no técnicos», dejando patente su crítica por el nombramiento de Lafuente, que fue en las listas socialistas y decidió renunciar a principios de 2016 a ser concejal del ayuntamiento en sustitución de Carmen Oliver, siendo designado un año después director de la citada oficina económica con un sueldo notablemente superior.



La alcaldesa, en su intervención, remarcó le legalidad de todo el proceso, pero sí asumió que «soy humana y quizás me equivoqué y fallé por no consensuarlo con el pacte del Grau. pero no lo hice con mala fe ni por enchufar a nadie».



El portavoz de Ciudadanos (Cs) Vicente Vidal, pidió a la alcaldesa que «cumpla sin excusas la 're-exigencia' del cese de Lafuente, porque por dos veces la mayoría del pleno ha votado a favor de la destitución del asesor que renunció a ser concejal para cobrar el doble como técnico». Desde el PP su portavoz, Begoña Carrasco, insistió en que el cese, al igual que el nombramiento, «es voluntad política, y de la misma manera que puso la alcaldesa a Lafuente, puede revocar su nombramiento». Sobre las bases que se han aprobado para la plaza, también ironizó con que el futuro director sea nombrado previsiblemente en julio, «qué casualidad que cuando se le acaba la comisión de servicios provisional a Lafuente».





Tensión



Pero el momento más tenso del pleno se produjo tras la intervención final de la alcaldesa, quien lamentó el poco «rigor» de Begoña Carrasco en sus intervenciones «siendo como es licenciada en Derecho, pero sobre todo «por su puesta en escena, sabiendo quién es usted, de dónde viene, sabiendo su pasado y dónde ha estado usted trabajando», en alusión a su anterior trabajo en la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información en Castelló.



Ante estas palabras, Carrasco se levantó y exigió disculpas inmediatas, amenazando con abandonar el pleno «porque usted me esta faltando al respeto a nivel personal». Hubo amagos irse de la sala, sobre todo del portavoz adjunto, Juan José Pérez Macián, pero tras la llamada a la calma del popular Javier Moliner el tema se calmó y se pudo efectuar la votación final.