Castelló planteará a Cultura que gestione la cesión de la imagen de Lledó de EE UU

El hallazgo de una pintura de la Mare de Déu de Lledó del siglo XVIII en un museo de Nuevo Méjico (Estados Unidos) por parte del investigador Fernando Vilar y que avanzó ayer en exclusiva Levante de Castelló embriagó ayer de emoción a la sociedad castellonense. El descubrimiento de un cuadro con un importante valor artístico y que hasta el momento la historiografía de Castelló ignoraba capitalizó los actos organizados con motivo de las fiestas de la patrona de Castelló. «Me he emocionado», resaltaba Ferran Barberá, presidente de la cofradía de Lledó. El equipo de gobierno municipal, avanzó el concejal de Ermitas, Enric Porcar, planteará a la Conselleria de Cultura que gestione con el Museo de Historia de Nuevo Méjico la cesión temporal de la obra de la Lledonera para su exposición en la ciudad.



El ayuntamiento ya ha recibido del museo norteamericano dos réplicas de esta imagen, una de las cuales fue donada ayer a la Basílica de Lledó al término de la eucaristía en honor a la Verge. Se trata de una copia de dimensiones más reducidas que el original, autorizada y facilitada por el responsable de la Colección de Historia y Arte Coloniales de México y suroeste al Museo de Historia de Nuevo México, Josef Díaz. El consistorio, explicó Porcar, estudiará próximamente con el Consell la manera de que se pueda traer la obra de manera transitoria a Castelló. La adquisición se descarta porque, según el regidor, se pintó para que estuviera en el nuevo continente.



El conocimiento de este lienzo, afirmó, representa «un plus de autoestima para Castelló porque se supone que un castellonense que hace 301 años vivía en el Potosí encomendó a un importante artista de la época que hiciera una imagen de la Lledonera». El edil, además, publicitó el descubrimiento en el acto de los premios «Ven a pintar a Lledó» celebrado en el salón de plenos ante representantes de la cofradía de Lledó, del «món de la festa» y de la corporación municipal.



Desde la cofradía mostraron su alegría por esta revelación. «Se me ha puesto la piel de gallina; me parece un hecho muy importante; ahora hay que ver el origen de la historia del cuadro», remarcó el presidente de la entidad. Laura Albiol, presidenta de la Junta de Camareras, subrayó el hecho de que la devoción por la Verge de Lledó haya «llegado tan lejos», mientras Antonio Viciano, que representa al Perot 2017, añadió que «representa mucho para Castelló» y aseveró que le ha causado una gran «ilusión».



Tal como ha revelado Fernando Vilar, el lienzo «Nuestra Señora de Lledó» es propiedad desde 2005 del Museo de Historia de Nuevo Méjico en Santa Fe pero hasta ahora se desconocía su existencia. Fue pintado en 1716 por Melchor Pérez Holguín en la villa imperial de Potosí, entonces perteneciente al virreinato español del Perú y hoy en día en Bolivia. El autor de la obra es considerado el pintor más importante del barroco colonial ibérico. El lienzo, un óleo de significativas dimensiones, de casi dos metros de altura. Vilar intenta averiguar quién le encargó esta pintura.



Como muestra de su importancia, en una exposición organizada en 2014 por el Museo de Historia de Nuevo Méjico, esta pieza ilustró la portada del catálogo que se editó para la muestra.