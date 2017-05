No dejes para Castalia lo que puedas hacer hoy

El Castellón encarriló el pase a la promoción de ascenso venciendo al Villarreal C el pasado domingo, y lo certificará hoy de manera matemática si es capaz de ganar al Orihuela en Los Arcos. Depende de sí mismo el conjunto de Manu Calleja, consciente de que pase lo que pase hoy tendrá la última bala: la jornada final en Castalia contra el Olímpic de Xàtiva, líder y ya campeón del grupo.



Pero para evitar sudores el próximo domingo, y para aspirar a algo más que la cuarta plaza, el Castellón necesita ganar en Orihuela, donde ha sufrido mucho en los últimos años. El empate incluso le podría valer, siempre y cuando Villarreal C y Elche Ilicitano, los perseguidores, no ganen sus partidos.



El entrenador Manu Calleja no realizará grandes cambios del equipo que remontó al Villarreal C en Castalia. Caen por sanción el mediocentro Clyde Essomba y el extremo Chema. Se espera que Lolo Ivars acompañe a Ximo Forner en el medio y Yagüe dé el salto a la titularidad para escoltar a Esaú Rojo en la punta del ataque. Para compensar la ausencia de Chema en la banda, Calleja podría dar carrete al juvenil Víctor Felip, que debutó un rato el pasado domingo. El carrilero Álex López y el central Guille Vázquez son las novedades en la citación, ausente el centrocampista Marenyà por problemas musculares. Por decisión técnica vuelve a quedarse fuera el delantero Rubén Fonte.





Bajas en el rival



El partido es la última oportunidad para el Orihuela, que ganó en Ontinyent la pasada semana y apura sus remotas opciones de promoción. El conjunto escorpión debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar una triple carambola. A la baja por sanción de Porcar se une la del ariete Antonio por lesión. No es el único exalbinegro en nómina: el lateral Rafita será titular pero el extremo Pruden no se vestirá de corto.