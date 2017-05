Ganar o despedirse del «play-off»

Ahora sí que no hay margen de error. Ésta es la final de las finales. Enfrente estará un rival directo. El peor que le podía tocar al Villarreal B. Llega un Atlético Baleares que vendrá a pecho descubierto porque la escuadra blanquiazul sabe que si gana al filial amarillo le superará en la tabla y le dejaría prácticamente sin opciones. Así es que al equipo de Paco López no le vale otra que ganar y jugárselo todo en la última jornada en el campo del Mallorca B, y además esperar que el Badalona en su último compromiso empate o pierda en su visita al Atlético Levante, que se juega la vida por no descender.



El centrocampista ruso Anton Shvets, expulsado el domingo pasado en el campo del Alcoyano, ha sido sancionado por un partido. No podrá jugar contra el Atlético Baleares, como tampoco los lesionados Miguel Llambrich y Juan Ibiza que están expulsados. El técnico Paco López, que está repitiendo el once en las últimas jornadas, cubrirá la vacante de Anton en el centro del campo con el joven uruguayo Ramiro Guerra, que esta temporada ha jugado casi siempre haciendo pareja en el doble pivote junto a Pablo Larrea. El resto de efectivos estarán a disposición del entrenador valenciano para intentar ganar al equipo balear en lo que será una auténtica final, fútbol de mucho contacto.





Un contrincante peligroso



El equipo de Paco López se medirá a un rival empalagoso, rocoso y que además llegará con opciones de alcanzar la cuarta plaza, por lo que vendrá a por todas. A morder más si cabe. Los precedentes entre estos dos equipos son de dos triunfos para el filial amarillo, dos empates y un triunfo balear. Éste llegó la temporada 2013-14 y fue por 1-2, con gol local de Nahuel Leiva, y visitantes de Florin Andoni y Esteban. Los insulares empataron la temporada pasada (1-1) con goles de David (propia portería) y Rubén; y en la 2012-13 (1-1) con tantos logrados por Salva Chamorro y Perera.



Las dos victorias se produjeron la campaña 2014-15 (1-0) gracias a un solitario gol del cordobés Alfonso Pedraza (minuto 74) y en la 2008-09 (3-1), con goles amarillos de Chando (dos) y Joan Tomás, de penalti; y blanquiazul de Lucas.