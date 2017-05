García vence la etapa y López-Cozar el Gran Premi de Vila-real

El granadino Juan Antonio López-Cozar del equipo Fundación Ciclista Euskadi se adjudicó el Gran Premi Vila-real de Ciclisme en una segunda etapa que ganó Mario García del Pérez Cánovas Nomar Spain Pemoy Kross tras protagonizar una fuga de casi 30 kilómetros en solitario. El corredor del equipo murciano se quedó a tan solo 12 segundos de enfundarse el mallot de líder, ya que en la primera etapa perdió 35 segundos con López-Cozar y Óscar Cabedo y ayer entró con una diferencia de 23 segundos respecto al pelotón, que llegó en un accidentado sprint donde el provincial Cabedo cayó a tan solo 100 metros de meta, lo que le arrebató las opciones de conseguir la victoria en el gran premio por el puestometro. No obstante, al producirse la caída tan cerca de meta no perdió tiempo y mantuvo su segunda posición en la general. El tercer puesto fue para Nicolas Sessler del Lizarte.



Así las cosas, Cabedo se adjudicó el mejor provincial, que patrocina la Diputació de Castelló, la regularidad es para López-Cozar, patrocinado por la concejalía de Tradicions de Vila-real; la clasificación por equipos que patrocina el Villarreal CF es para el Quick Step, las metas volantes patrocinado por Becsa para Zhyhunou; la general sub 23, patrocinada por Leonauto para Albert Muela; la general combinada que patrocina Llac-Arkais es para David Civera y la de la montaña, patrocinada por la Fundació Caixa Rural Vila-real para Zakarin.