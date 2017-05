Hi ha molt per fer

Unes idees, uns valors, un projecte, per aconseguir una societat de homes i dones, lliures i iguals. Això es el socialisme. Una constant que il·lumina el nostre camí. Un procés ofert a la història, sempre inacabat, que continua obrint-se pas cap a la recerca d'una societat més justa, més igual, més lliure i més sostenible. I mentre caminem, construïm governs, gestionem il·lusions i alberguem les esperances d'una ciutadania desfavorida que necessita que algú defense els seus interessos en un món desigual i ple de dificultats, i que preste atenció als més exclosos del sistema. L'instrument, el Partit Socialista, és la millor eina col·lectiva per aconseguir avanços en drets i llibertats en la nostra democràcia. El partit més democràtic i plural del panorama polític que, una vegada més, enceta un procés per a la seua reconnexió amb la societat, una societat que li demana novament que encapçale les polítiques per donar solució a una realitat tan convulsa com desorientada. Són temps difícils. No són bons temps per a la lírica.



Són dos conceptes, superiors i universals: llibertat i igualtat, els què il·luminen de nou el camí que ja s'ha iniciat del proper Congrés Federal del PSOE, i de la votació prevista per al proper 21 de maig. Una proposta antiga, que ja vam defensar els socialistes de les comarques de Castelló al congrés del partit a Sevilla, allà pel 2012, però que fins a 2014 no es va incorporar a la nostra manera de funcionar. Els i les socialistes d'ací, una vegada més, anàvem per davant. Les primàries han vingut a quedar-se de forma irreversible, i són mostra evident de la pluralitat i exemple del partit més democràtic. I nosaltres som la seua millor garantia.



La llibertat, la dels aproximadament 2000 militants existents a les nostres comarques, persones de diversa procedència que en el seu moment, i lliurement, van decidir unir-se a aquest projecte col·lectiu i treballar una vegada, una altra, i una altra, incansablement, per a articular una alternativa de govern front els mandats corruptes i insolidaris, que només atenen als interessos d'uns pocs; militants que lliurement poden postular-se com a candidats, recolzar amb el seu aval alguna de les candidatures existents, i el dia 21, votar, per sufragi universal, a aquell/a company/a que prefereixen com a Secretari General Federal del PSOE.



I la igualtat, expressada en la idea de què cap vot val més que un altre. Tots i totes iguals en el procés. Per a triar càrrecs, per fer propostes, per a modificar ponències i estatuts o per a acudir de delegat o delegada a un congrés... tots els vots valen el mateix.



És aquesta una etapa crítica, però a la vegada positiva, perquè permet crear i oferir noves coses. No anem a desaprofitar-la.



Som conscients de què la societat ens demana treballar en les institucions, treballar per a què totes i tots tinguen una millor sanitat, educació i serveis socials. Per a combatre l'atur i generar esperances. Per a defensar els nostres pobles i la nostra Comunitat, com fa el nostre President de la Generalitat, reclamant el Corredor Mediterrani i un millor finançament. Però aquest és un procés intern, de redefinició del nostre partit, de posada a punt del mateix com a instrument al servei de la societat. Per això, hi ha que separar ben bé els processos, i possar per damunt de tot la defensa de la vía valenciana, i recolzar el que representa al front del PSPV-PSOE i de l'autogovern la figura del company Ximo Puig, com un valor incondicionat i diferenciat del procés federal.



Als que estem ací ens uneixen eixos principis, eixos compromisos i eixa voluntat. Expresats amb llibertat i igualtat de condicions.



Ens uneix també el reconeixement a la gran tasca del Govern de la Generalitat, la lleialtat al nostre President i company, Ximo Puig. Ens uneix el sentiment de responsabilitat davant el procés que estem vivint i el respecte a totes i tots els companys, independentment de la nostra opció. Els que estem ací votarem uns a Patxi López, uns altres a Susana Díaz, i altres a Pedro Sánchez. I ho farem amb convicció, llibertat i respecte a les opinions de la resta. Eixe serà el millor servei que podem fer, al nostre partit i a la societat a la que servim.



Els que estem ací volem un congrés d'idees, de projecte i debat polític apasionat i apasionant per al conjunt de la societat, perquè aquest es un gran lloc on totes i tots poden penjar les seues il·lusions. Fer del PSOE un projecte obert al que tot el món, amb les seues idees i inquietuts, siguen benvinguts. I eixa apertura a la societat, mostra de que el partit no és exclusiu dels militants, no serà possible més que des del màxim respecte entre els companys i companyes. El millor clima es l'actitut de respecte a totes les opinions i a totes les decisions, sense insults ni desqualificacions.



La democràcia socialista va a fluir per a complir eixa sospita fundada de que més de la meitat de la gent, tenen raó, més de la meitat de les vegades. Així va a ser, perquè, en aquest partit, com en la societat, una vegada més, hi ha molt per fer. I allí ens van a trobar a totes i tots, militants de base, exercint un vot lliure i igual. Fent socialisme. Fent democràcia. Fent societat.





*Artículo firmado por:



1. Francesc Colomer. Benicàssim. 2. Ana Belén Edo. Benlloch. 3. Ernest Blanch. Morella. 4. Amparo Marco. Castelló. 5. Josep Gisbert. Cinctorres. 6. Estíbaliz Pérez. Almenara. 7. Ramón Martínez. Sot de Ferrer. 8. Tania Baños. Vall d'Uixó. 9. Samuel Falomir. Alcora. 10. Rocío Ibáñez. Altura. 11. José Martínez. Xilxes. 12. Merche Galí. Almassora. 13. Ximo Huguet. Onda. 14. Benjamín Escriche. Soneja. 15. Ruth Sanz. Càlig. 16. José Pascual Martí. Suera, 17. Guillem Alsina. Vinaròs. 18. Esther Lara. Alqueries. 19. Rafa Simó. Castelló. 20. Adrián Sorribes. Nules. 21. David García. Benassal. 22. Santiago Agustina. Atzeneta. 23. Amadeo Edo. Jérica. 24. María Jiménez. Orpesa. 25. Abel Ibáñez. Vilafamés. 26. Antonio Ripollés. Cinctorres. 27. Miguel López. Altura. 28. Antonio Lorenzo. Castelló. 29. Carles Selma. Pobla Tornesa. 30. Mari Carmen Aguilella. Onda. 31. Román Sánchez. Benicarló. 32. Vicent Frías. Vall d'Uixó. 33. José Manuel Navarro. Xilxes. 34. Ernesto Pérez. Teresa. 35. María Cano. Vinaròs. 36. David Quiles. Geldo. 37. José Luis López. Castelló. 38. Raúl Molina. Castellnovo. 39. Veli Casanova. Almenara. 40. Gerardo Beltrán. Llucena. 41. Manel Martínez. Vilavella. 42. Lledó Babiloni. Vilafamés. 43. Vicent Zaragoza. Vall d'Uixó 44. Kevin Salvador. Traiguera. 45. Ángel Bádenas. Onda. 46. Elia García. Benassal. 47. Francisco Pastor. Borriol. 48. Carmina Martinavarro. Almassora. 49. Ricardo Casals. La Llosa. 50. Jorge Ribes. Benicàssim. 51. Sol Sorribes. Castelló. 52. Antonio Gozalbo. Llucena. 53. Sebastià Roglà. Vilavella. 54. Santiago Agustí. Almassora. 55. Benjamín Salvador. Vall d'Uixó. 56. Antoni Romero. Nules. 57. Rafa Calvo.