Lledó val un Potosí

Ahir es va desvelar una gran noticia que va omplir de goig i sorpresa tot Castelló, no és habitual trobar una imatge de la Lledonera a l´altra banda del món, i més quan es tracta d´un quadre tant valuós.

Vull pensar que la història encara ens reserva sorpreses emocionants, com aaquest descobriment al Museu d'Història de Nou Mèxic del quadre de la Mare de Déu del Lledó pintat per Melchor Pérez Holguín el 1716 a la vila imperial de Potosí.

Sorprèn tres-cents anys després, que la devoció a la patrona de Castelló de la Plana travessara un oceà, i fera tants kilòmetres fins arribar als pinzells del més gran dels mestres barrocs, del que aleshores s'anomenava el nou món. Aquest descobriment ens fa veure la importància de promoure la investigació sobre la història local, la qual cosa va inevitablement lligada a la seua divulgació.

És imprescindible per a l'autoestima i la cohesió d'un poble el conreu honest, crític i lliure, de la seua història mitjançant la investigació i la divulgació. Contribuir a fer conèixer la nostra història a tots els segments socials, sense partidismes i sense pors, és una responsabilitat política que des de l'actual govern municipal tenim ben clara i assolim amb rigor. La història d'un poble no només ens ha de servir per a generar sentiment d'orgull i de pertinença al grup, també ha d'esdevindre un espai de trobada i comprensió mútua del poble, des de la diversitat ideològica, per tal de fer possible així la construcció d'un futur comú, sempre millor.

El de Pérez Holguín, no és un quadre qualsevol, el llenç que es troba al Museu d´Història de Nou Mèxic, a Santa Fe, és una obra de grans dimensions, ja que mesura quasi 2 metres d´alçada, i recentment va ser triat, per ser el més important, com a portada del llibre i l'exposició sobre pintura colonial.

Segurament el va encarregar algun castellonenc que vivia en aquella ciutat tan llunyana, i que avui, ja és tan propera per a nosaltres amb aquest descobriment.

I amb tota aquest gran alegria, també han sorgit molts dubtes, moltes preguntes al voltant d´aquesta imatge.

Com és possible que en un món tan globalitzat, i on tot està en internet, ningú en tinguera constància? Com és que des del Museu de Nou Mèxic no han tingut curiositat de fer-nos-ho saber si en el mateix quadre posa clarament Castelló de la Plana? Com és que sent el quadre més important de l´exposició del 2014, i sent la portada del llibre d´aquesta mostra, ningú sabera res?

Resulta estrany que aquest quadre haja passat inadvertit fins ara. I més quan l´autor de l´obra, Melchor Pérez Holguín, va ser un dels pintors barrocs més important del nou món. Com no podia ser d'una altra manera, ja està en marxa una investigació que esperem, ens desvele properament, molta més informació sobre aquest quadre i la seua història.

Supose que qui ho va encarregar havia de tindre una gran estima per Castelló i per la seua patrona, ja que voldria tindre a la Lledonera ben a prop, i és que l´amor i l'orgull per aquesta terra i pels nostres orígens, bé valen un «potosí».