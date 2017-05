"En els camps en l'horitzó / En les ales dels ocells / I en el molí de les ombres / Escric el teu nom». El nom era llibertat i el poema, llarg, de Paul Eluard. Als del PP els hi ha agradat molt la paraula i s'omplen la boca amb aquesta. Llibertat!, llibertat!, llibertat, proclamen. Eluard tenia més estil (o era més poeta, vés a saber) i només la deixa caure, com colofó al final del poema. Els del PP, no. La diuen a totes hores. Ara encara més quan les autoritats automàtiques se n'han anat a Finlàndia a estudiar-hi el sistema educatiu que, diuen, tantes excel·lències té. De passada podrien portar unes botifarretes de Tampere, unes makkara d'aquelles que són com unes llonganisses de Frankfurt enrotllades en espiral i que, quan els finesos han de fer gresques a la brasa, les compren per metros en funció de la gent que ha de berenar en la borrasca.



De xoriços i xoricets en vaig veure pocs, i de tarbenetes ni parlar-ne, a Finlàndia... En canvi, els del PP que tenen la marca més llarga de xoriços i xoricets condemnats i de «presuntos» (el «presunto» és el pernil en portuguès: bacó momificat) ara reivindiquen llibertat. Reivindiquen llibertat d'estudiar on vulguen, la qual cosa em sembla molt bé i és digna de lloança i de tots els nostres respectes.



Clar que això seria una postura força ètica si no hagueren deixat l'ensenyament, la recerca... (i tantes altres coses) a l'alçada del betum de les sabates. Els populars només clamen per la llibertat i la democràcia quan les coses no ixen com ells volen, quan han perdut majories absolutes i quan s'obrin les clavegueres per les quals s'han emportat milers de milions d'euros... Llavors, quan han deixat de tindre la llei de l'embut pel mànec és quan es tornen demòcrates i demanen llibertat. Està molt bé voler ser lliures.



Com també està molt bé recordar-los una i una altra vegada que quan ací totes les escoles públiques (les religioses i les privades concertades, no) eren barracots infectes on es gelaven de fred les criatures a l'hivern i es torraven (com xoricets) a l'estiu, llavors no demanaven llibertat. Llavors comptaven dinerets, fins i tot els de la cooperació, la solidaritat i el desenvolupament. O, com sempre, eren antiavortistes, perquè a les seues filles els hi pagaven el viatge a Londres i ací no ha passat res. Ara però, quan ens diuen amb tota la barra que això de l'estat del benestar ha estat un desenfrè i una borratxera de la ciutadania, demanen llibertat. Doncs molt bé: que tinguen llibertat i que es paguen els seus centres elitistes, de faldilles atavellades, de pantalonets grisos, de jerseiets amb escuts com d'escola britànica i de capellans tastaolletes de missa i olla i de mongetes amb ulls de corderet acabat de passar per l'escorxador. Com també un dia o altre caldrà que paguen l'ibi com tota persona humana o divina i que esbrinem realment quin patrimoni atresoren. Llibertat, volen, diuen, proclamen, quina barra, tu!



Se'ls hauria de caure la cara de vergonya, però no. Són immaculats (ells i elles). Mai no han trencat un plat, mai no han furtat una pesseteta de la vidriola dels pobres. El que haurien de fer és deixar de cloquejar llibertat i fer examen de consciència, amb la líder Bonig al capdavant. I el que vulga classes de mongetes i capellans, que se les pague i si volen portar les criatures vestides de Harry Potter a escola, també. No tenim obligació de pagar-los-els ni capritxets ni vicis, perquè de robar, els populars se la saben molt llarga (i com!). Vergonya els cal, no llibertat. Buenasnotxes, bona nit!