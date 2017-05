El Villarreal se marchó del Camp Nou con un resultado que duelo, pero con unas sensaciones positivas. El 4-1 se antoja demasiado holgado, ante los méritos hecho por los dos equipos sobre el césped, por eso Fran Escribá quiso reivindicar la actuación de su equipo en el día de ayer. «Estoy orgulloso por el esfuerzo del equipo», afirmó el técnico del submarino que añadió que «llegamos a la portería del Barcelona más de lo que podíamos pensar».



El preparador valenciano explicó que «estuvimos bien en la primera parte. Hasta el 1-0 no tanto, pero a partir de ahí mejoramos. Pero nos hizo daño el encajar el gol antes del descanso. Además, en el tercer tanto, el Barça salió bien y nos pilló a medio equipo descolocados. Aunque competíamos bien, con el 3-1 el partido parecía ya imposible». Explicó que «cuando nosotros mejor estábamos, ellos han encontrado dos goles que han decidido. Hasta el 3-1, el partido estaba en la línea que queríamos, pero también es verdad que son muy peligrosos al contraataque. Además, con Messi, no puedes retrasar a los medios, ni adelantar a los defensas. Pero estoy orgulloso del esfuerzo porque el equipo no se partió».



También quiso reivindicar Escribá le nivel de juego del equipo, tanto en este partido como a lo largo de la temporada. «Llegamos más de lo que podíamos pensar. Generamos algunas ocasiones, más allá del gol de Bakambu, como por ejemplo el centro que remata Soldado. Estábamos en situación de puntuar, pero tienen grandísimos jugadores. De todas formas, el equipo ha estado jugando así muchas veces, pero no se ha valorado el fútbol que se ha hecho en otros partidos. El equipo llega bien. Aunque por el resultado parece lo contrario, hemos competido bien».



De cara a un duelo clave, como el del próximo domingo ante el Deportivo, Escribá apuesta por llegar «sin ansiedad. Hay que entrenar igual de bien. Aunque, ocurra lo que ocurra, llegaremos a la última jornada con opciones de alcanzar a alguien o de que nos alcancen». Señaló que el éxito de esta temporada «lo han conseguido los jugadores. Haremos la valoración al final de la temporada. Es un equipo que se levantó de una situación muy difícil. No tiene que haber ninguna preocupación porque, conmigo o sin mí funcionará. Aunque con esto no anticipo nada; la prioridad es acabar bien. Luego tenemos tiempo de sobra para sentarnos y decidir cuál es nuestro futuro».