La Policía Local se reorganiza para frenar la «impunidad» y las «disfunciones» de la etapa anterior

La Policía Local de Castelló se encuentra inmersa en un proceso de reorganización interna con el fin de acabar con las disfunciones que se han detectado heredadas de la etapa anterior. Javier Genovés ha reforzado como intendente general la gestión del jefe principal, José Luis Carque, y destaca que estos cambios se emprenden para ganar en efectividad.



Genovés responde de esta manera a las últimas afirmaciones del portavoz de Ciudadanos,Vicente Vidal, que se hizo eco de un supuesto malestar en el seno de la Policía Local. Afirma que esta tensión es minoritaria y subraya que con la reordenación impulsada ha puesto fin a la «impunidad» que a su entender existía a nivel interno. «Antes se hacían cosas y no pasaba nunca nada», señala Genovés, que resalta que «hay gente que cree que había adquirido derechos por estar muchos años en una plaza; y las necesidades no se han adaptar a los policías sino a los ciudadanos», subraya Genovés. «Estoy orgullosa de la plantilla pero se han acabado privilegios», agrega el intendente general, que remarca que entre otras medidas ha retirado el servicio de conductores que gozaban los mandos y les ha obligado a patrullar.



Otra iniciativa ha afectado a la Unidad de Cometidos Especiales (UCE). Explica que sólo patrullaba por la noche y que con la revisión agentes de la UCE han sido trasladados a los grupos de intervención de proximidad y al de atestados.



Genovés, que lleva un año en el cargo, también se encontró con un elevado número de interinos -45 de los 290 agentes- y que había patrullas integradas solo por interinos cuando en esta condición no pueden llevar armas ni realizar funciones de interinidad. Ahora, las parejas, asevera, están formadas al menos por un agente con plaza en propiedad, que puede llevar armas, para reforzar la seguridad en las patrullas. Sostiene que el país tiene decretada la alerta 4 de por riesgo de atentados de terrorismo y que era un peligro que hubiera patrullas con únicamente interinos. Este problema se arrastra desde hace años, sostienen desde la Policía, que agregan que los ajustes del Gobierno central han agravado esta circunstancia al recortar la reposición de funcionarios.



La Policía también ha potenciado, enfatiza Genovés, la unidad especializada en la violencia de género para ganar efectividad. Con menos casos, asevera, han crecido un 40 % las detenciones.



Con estos cambios, insiste en que se busca mejorar la eficiencia en el cuerpo policial. «Hay policías que en un año sólo hacían una nota de servicio», reitera.



Para afianzar su hoja de ruta, se han incorporado cuatro agentes en propiedad más ocho en comisiones de servicio, a las hay que sumar una próxima tercera con diez plazas. Genovés cuenta con el respaldo de Carque y del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo.





Agresión de un agente



El intendente general considera que las presuntas críticas parten de un agente que se encuentra suspendido como consecuencia de una sentencia penal por haber agredido a un menor de 14 años, asegura en declaraciones con este diario.



La Policía Local gestiona en estos momentos cuatro expedientes disciplinarios contra agentes como consecuencia de sentencias penales.



El concejal de Personal, Antoni Lorenzo, defendió en la última sesión plenaria que el intendente es un «magnífico profesional» que es apoyado por Carque.