El Alavés frena las aspiraciones del Athletic

Una obra de arte de Theo Hernández frenó en seco al Athletic que con el 1-0 perdió la opción de refrendar su plaza europea tras las derrotas de sus rivales directos. Un golazo del lateral francés dinamitó un encuentro en el que los rojiblancos perdonaron al Alavés en la primera mitad y que se pudo ir a vestuarios con más de un gol en el zurrón. En la segunda mitad, el conjunto local ajustó el centro del campo y con un gol a favor se dedicó a defender los intentos de los bilbaínos por igualar la contienda, que se encontraron con un defensa bien plantada, que en los minutos finales pasó a ser formada por tres centrales.



Ambos equipos arrancaron el encuentro contenidos, con tímidas aproximaciones a los dos áreas y en un inicio en el que el Alavés mostró las intenciones de presión por parte de sus hombres más adelantados que obligaron a Kepa Arrizabalaga a jugar balones largos. En el minuto 9, Aduriz tuvo la primera ocasión del encuentro, pero no pudo dirigir un remate de cabeza desde el punto de penalti tras un pase de Óscar De Marcos, que acabó en las manos de Fernando Pacheco. Una recorte de Rodrigo Ely y pase medido de 40 metros a las botas de Ibai Gómez abrió la puerta en el minuto 19 a Theo Hernández que puso el balón en el segundo palo, pero Édgar Méndez no acertó con la volea.



Aritz Aduriz, en el 22, volvió a poner en vilo a Mendizorroza con testarazo, a pase de Yeray, que obligó a estirarse a Fernando Pacheco para enviar el balón a saque de esquina con un mano providencial. La alternativas no cesaron y seguidamente fue Ibai Gómez el que tuvo una de las ocasiones más claras para adelantar a los locales, aunque no pudo introducir el balón en la portería con un disparo que se fue por encima de la portería de Kepa. Al filo del descanso fue Raúl García el que lo intentó desde fuera el área, pero su disparo raso lo atrapó el guardameta alavesista con seguridad y la primera parte concluyó con tablas, 0-0.



El primer gol llegó en el minuto 52, cuando Theo Hernández recogió un rechace en el pico del área después de un saque de esquina y fusiló la portería rojiblanca con un volea cruzada que se coló por la escuadra. El encuentro bajó el ritmo con motivo de varias interrupciones y encontronazos entre varios jugadores hasta en el 63, Aritz Aduriz volvió a poner a prueba a Pacheco con otro remate de cabeza, algo lejano, que recogió el portero extremeño sin oposición.



La entrada de Rubén Sobrino dio más aire al conjunto de Mauricio Pellegrino y se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa del Athletic. El delantero cedido por el Manchester City estuvo a punto de hacer el segundo tanto para su equipo con un galopada que en el último instante prefirió no culminar y ceder a Méndez, que no acertó.