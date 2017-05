Castelló acentúa la lucha contra los mosquitos ante la llegada del calor

El Ayuntamiento de Castelló ha intensificado los controles de detección y prevención de mosquitos en la población, en especial en zonas de viviendas como la Marjaleria, para minimizar la expansión de este insecto provocada por las altas temperaturas.



La concejala de Salud Pública, Mary Carmen Ribera, ha indicado que «el calor, junto con algunas lluvias intermitentes, han originado algunos problemas en estas pasadas semanas. Para solucionarlos, hemos actuado reforzando las prospecciones y los tratamientos».



El Gobierno municipal invertirá un total de 65.000 euros para combatir la proliferación del mosquito en Castellón, un proyecto que cuenta con un calendario de trabajo programado y que, según Ribera, «se ha consolidado como la mejor herramienta de trabajo para mantener el control de estos insectos».



El cronograma de aplicación de tratamientos depende en gran medida de las condiciones climáticas, pero es previsible, por la experiencia acumulada, que a partir de los meses de mayo hasta agosto la mayoría de los focos necesiten tratamientos diarios. Ribera ha manifestado que «precisamente esta semana, la empresa encargada del servicio ha retomado las prospecciones para aplicar los tratamientos larvicidas con la mayor diligencia y efectividad posible ante los focos de mosquito existentes».



Hay que destacar que desde principios de año se han registrado unas condiciones meteorológicas muy variables, con periodos de intensa lluvia, pero no han coincidido con etapas de temperaturas altas, por lo que no se han dado las condiciones particularmente favorables para la proliferación de mosquitos. No obstante, por el hecho de que las temperaturas se hayan mantenido en valores superiores a la media estacional, ha habido presencia de larvas en alguna zona a lo largo de todo el invierno.



La concejala del área ha asegurado que «hasta la fecha se han recibido nueve avisos de mosquitos, un poco menos de los trece recibidos en el mismo periodo del año pasado». Asimismo, ha señalado que «todavía no se ha detectado la presencia de ejemplares de mosquito tigre».