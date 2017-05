El FitCarrer consolida la capitalidad de Vila-real como referente artístico

El 30.º aniversario del FitCarrer de Vila-real ha estado a la altura de las expectativas que había suscitado su celebración. Al menos así lo considera su director, Pau Ayet, pero «no como una valoración personal, sino por lo que nos ha dicho la gente». Y es que la programación del festival de este año perseguía precisamente no dejar a nadie indiferente y lograr, como se cree que se ha conseguido, que la ciudad se convierta en un referente artístico de este tipo de espectáculos de calle.



Aunque entre 32 actuaciones de diferentes estilos puede resultar complicado destacar cuáles han sido mejor acogidas por el público, sobre todo teniendo en cuenta que como destacó el alcalde, José Benlloch, el de Vila-real se ha convertido después de treinta años en un público «experto», lo cierto es que la de ayer fue una jornada realmente interesante.



Una de las escenificaciones que más aplausos y alabanzas cosechó fue la que protagonizó la compañía valenciana Maduixa Teatre, con su espectáculo de danza con zancos. Ayet insistió en que en ella podría resumirse muy bien el impacto de determinados espectáculos entre el público «las reacciones de la gente son lo que cuentan» y los actores de Maduixa Teatre consiguieron la implicación total de cuantos tuvieron la oportunidad de acompañarles en su intervención.



Ayer hubo un poco de todo: circo tradicional y contemporáneo, teatro aéreo o itinerante. El director del festival destacó tanto la participación de Cuncurulla, como el de Nacho Vilar Producciones, con Odisea 80, que arrastró por las calles del centro a quien quiso acompañarles al ritmo de una década mítica.



Pau Ayet quiso destacar de manera especial los estrenos que se han incorporado dentro del FitCarrer 2017, «aunque para el público de Vila-real todos los espectáculos son novedosos».



Con todo, desde la dirección del festival se comprometieron en su momento en apoyar a nuevas compañías, ayudarles a estrenarse con la mejor prueba de fuego: actuar ante un público entendido y participativo.



Este ha sido el caso, por ejemplo de los catalanes de Circ Pànic, que escenificó por primera vez su espectáculo circense Mira't, o ka agrupación local Visitants, que presentó Olea en la plaza Mayor, todo un privilegio para una compañía artística convertida, en su propia casa, en el colofón de un programa repleto de grandes especialistas del teatro en la calle, en una cita de especial relevancia para sus organizadores.





Cuatro días muy intensos



Después de cuatro días muy intensos, a la hora de hacer balance Pau Ayet no quiso centrarse en su visión participar, sino que aludió a las reacciones del público para concluir que «estamos muy satisfechos porque todo ha funcionado muy bien. Si a la gente no le gusta lo que ha visto se calla, pero si disfruta te lo dice y eso es lo que ha pasado».



En cuanto a si es posible innovar y revolucionar el concepto de teatro en la calle para seguir sorprendiendo al público año tras año, Pau Ayet defendió que «el teatro en la calle está en permanente reinvención. El mismo formato le confiere una total libertad. Los actores de calle saben canalizar la realidad del momento y trasladarla a sus espectáculo, lo lleva la propia profesión, y esa es la clave del éxito».



Si bien es difícil hacer un cálculo de cuánta gente puede haber disfrutado de las más de 30 actuaciones que han llenado las calles de Vila-real desde el jueves, se calcula que han sido miles, desde las representaciones más minoritarias, a las más masificadas.