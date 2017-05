«Hay que abrir el centro de la Pineda ya, las familias no pueden esperar»

Carmen Agost es desde principios de año la nueva presidenta de AFA Castelló. Su marido padece la enfermedad de Alzheimer y conoce, de primera mano, las carencias en la atención a estas personas. Por ello, empieza su cargo reivindicando la apertura inmediata del centro de la Pineda.

Carmen Agost es, desde principios de año, la nueva presidenta de la Asociación de Familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer en Castelló. Ella mejor que nadie conoce las necesidades y carencias en la asistencia a las personas que padecen este tipo de enfermedad. Su marido fue diagnosticado de alzhéimer y, tras haber estado en la Pineda y el centro de día de Vila-real (donde le llevó tras el cierre de la Pineda) ahora se ha visto obligado a llevarlo a una residencia generalista. Agost clama la urgencia de una residencia específica para enfermos de alzhéimer en Castelló.



¿Por qué ha decidido asumir la presidencia de AFA Castelló?



Se dio la circunstancia que la presidenta anterior no podía seguir al frente por motivos personales y el presidente provincial Emili Marmanéu y la gerente Silvia Ramos me dijeron si yo estaría dispuesta a coger el relevo. Aunque estas cosas no me gustan mucho, reconozco que si quiero que en Castelló haya medios para este tipo de enfermedades, alguien tiene que ir por delante. A ello se suma que ahora estoy jubilada y vi que podría hacerlo.



¿Cuál es la situación actual en Castelló en cuanto a recursos de asistencia?



A raíz del cierre de la residencia de la Pineda la oferta en Castelló se quedó mermada. Actualmente solo hay una unidad de respiro o aula de memoria donde se pueden atender un máximo de 18 personas. Ahora, por la tarde hay 17 usuarios y por la mañana sobre unos diez. Eso, en Castelló, no cubre las necesidades. Además, en el aula de memoria, los usuarios vienen por la mañana, se van a casa a comer y vuelve por la tarde pero hay familias que necesitan un centro de día donde se puedan quedar a comer porque trabajan o tienen otras problemáticas. Es por eso que es urgente abrir un centro día.



Además de las pocas plazas que tiene el aula de memoria, ¿qué otros inconvenientes presenta?



El principal inconveniente es de espacio. Tiene apenas 70 metros cuadrados y ello impide que los usuarios puedan estar separados por grados, según en el estadio que este de la enfermedad. No todos los enfermos son iguales ni presentan la misma problemática. Los usuarios con la enfermedad más avanzada necesitan una atención diferente a un usuario que está en una fase incipiente. Si no se pueden organizar las tareas de acuerdo a los grupos y grados, unas actividades pueden molestar a otras.



En su caso, ¿por qué ha optado por una residencia generalista?



Porque llegó un momento en el que físicamente ya no podía con él. Mi marido es una persona grande y necesito ayudar para cambiarlo, acostarlo, levantarlo,.... Cuando se va a acostar, no se sienta, se tira, y necesitas a alguien que te apoye por el otro lado de la cama. Ante esta tesitura busqué una residencia en Castelló y me di cuenta que no tenemos ningún centro especializado en enfermos de alzhéimer. Así que opté por una residencia de la tercera edad.



¿Qué inconvenientes para el enfermo plantea un centro no especializado?



Primero de todo tengo que decir que no es una cuestión de criticar las residencias de la tercera edad. Al contrario, se trabaja muy bien y están bien atendidos. No obstante, hay aspectos que, por no ser precisamente centros especializados, no se tienen en cuenta. Por ejemplo, hacen actividades para las personas que están más lucidas y que no tienen este tipo de enfermedad. No hay actividades específicas para estas personas. Incluso, a veces, con todo el cariño del mundo, se dirigen a él de una manera que yo pienso, ¿que no sabrán que tiene alzhéimer? Además, yo que vengo de una atención personalizada y específica lo noto aún más. La residencias son auxiliares pero tienen esa carencia de trabajo en concreto de lo que es esta enfermedad. Las familias son las que tenemos que dar pautas a los propios trabajadores.



¿Podría dar más ejemplos de esa atención no especializada?



Por ejemplo, mi marido si no lo coges para pasear él no pasea. En el centro de la Pineda había un sitio y salían todos a pasear. Yo sabía que mi marido, todos los días un rato por la mañana y un rato por la tarde, daba una vuelta. En la residencia me dijeron que pasear, si no iba yo, no puede ser, y lo entiendo. Así que yo voy un rato por la mañana y un rato por la tarde y paseamos. ¿Por que ? Porque levantarse y sentarse ya no puede pero caminar aún camina, y que dure. Otro ejemplo sería que en el centro de AFA, cada hora y media, había hidratación líquida, y todo el mundo bebía, sin preguntar quién tiene sed. En una residencia de la tercera edad, a lo mejor, preguntan quién quiere beber y mi marido, que no habla, nunca dirá que tiene sed. Tienes que saber que cada media hora le tienes que dar el agua con el espesante porque si no se ahoga. Hay dos auxiliares para 30 usuarios y ya hacen bastante con repartir el agua para todos.



¿Qué implicaría la apertura de la Pineda u otro centro especializado en alzhéimer?



En un centro especializado está todo pautado, desde que entran hasta que salen, porque este tipo de enfermos necesitan rutinas. En cuanto sales de las rutinas, los desestabilizas. Como no son autónomos, en un centro especializado se les ayuda a que sean autónomos. Otra gran diferencia es el tipo de actividades. AFA ofrece actividades pautadas de cosas cotidianas, ejercicio físico, ejercicios de percepción cognitiva, de paseo, de rehabilitación... Por todo ello es urgente que abra la Pineda, y que se abra ya. Las familias no pueden esperar más.