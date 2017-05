Quejas vecinales interrumpen una serenata a las reinas de la fiesta de la Rosa

El ayuntamiento aprobó el año pasado un decreto para proteger la celebración de las «rondallas» los sábado de mayo de la fiesta de la Rosa. La Policía Local se acercó a la Gaiata 15 advertida por los vecinos del entorno. Según fuentes presentes, los agentes informaron que prevalece el derecho al descanso de los vecinos. Las mismas fuentes señalaron que la actuación musical se llevaba a cabo en el interior del local y que no llevaba más de quince minutos., y lamentaron que se parara con las reinas presentes.



Desde el ayuntamiento aseguraron que el decreto posibilita que se pueda «rondar» en las noches de mayo y que la policía no suspendió conciertos ni emitió denuncia de acuerdo con la citada regularización municipal. Explicaron que está obligada a acudir si hay una llamada vecinal pero que su visita tiene un carácter informativo y no sancionador.



El equipo de gobierno impulsó este decreto el año pasado tras ser suspendido algún concierto por molestias vecinales. Este documento exime a las agrupaciones musicales de cumplir durante la fiesta de la Rosa la ordenanza de contaminación acústica. El ejecutivo local reseñó que en la noche del domingo se realizaron más de una veintena de serenatas. Desde la Junta de Festes apuntaron que además, de la «rondalla» de la Gaiata 15, se vieron afectadas otras dos.



Las rondallas tienen cuatro espacios fijos como son la plaza Mayor, donde se reúnen los grupos participantes, las plazas del Real y de la Paz y Quatre Cantons.