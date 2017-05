Manu Calleja, entrenador albinegro, relativizó la importancia de la derrota del Castellón en Orihuela. «Sabíamos que se decidiría en la última jornada», comentó, en referencia a las aspiraciones de promoción de su equipo, que al menos dependerá de sí mismo en la última jornada. El Castellón recibirá al Olímpic de Xàtiva en Castalia y le vale un punto para segurar matemáticamente la cuarta plaza. «Saldremos a ganar», avisó Calleja, que no quiere especular de entrada.



«Castalia decidirá», dijo el entrenador albinegro. «Quizá nos ha faltado algo de empuje, pero hay que tener en cuenta que el rival te mete atrás», explicó. «El Orihuela ha entrado mejor al partido que nosotros, y cuando la sensación mejoraba justo han tenido el acierto del gol». Para Calleja, «la segunda mitad fue más equilibrada, y me gustaría ver el gol que nos han anulado», lamentó.



Calleja repitió lo de la previa, que «entrar en play-off en estas circunstancias lo encontraría un hito». Admitió un posible error de planteamiento. «Queríamos tocar el equipo lo menos posible, pero es verdad que con Guinot en el medio hemos mejorado». Lamentó la falta de experiencia de su equipo, pero no explicó la ausencia de Fonte de la lista.