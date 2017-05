Salvachúa: «Jugar sin opciones ha afectado al equipo»

? Carlos Pérez Salvachúa, entrenador del Villarreal C, reconoció que el la derrota del primer filial «afectó anímicamente» a sus jugadores porque afrontaron el encuentro contra el Buñol con la decepción de saber que no podían aspirar a disputar la fase de ascenso a Segunda B. «A pesar se eso, no podemos encajar un gol tan pronto. Noté algo de desánimo en los futbolistas», agregó el preparador madrileño.



El Buñol se llevó los tres puntos del Mini Estadi con la ley del mínimo esfuerzo. A los cincuenta segundos firmaron el 0-1 y luego se defendieron con orden y concierto hasta el final del encuentro. «Anímicamente se vio al equipo un poco tocado, pero a pesar de ello, las mejores ocasiones fueron nuestras y nos faltó algo de frescura en los metros finales», dijo el entrenador del Villarreal C.



Carlos Pérez Salvachúa calificó con «una nota muy alta» la temporada que ha realizado su equipo, estando entre los cuatro primeros durante casi todo el campeonato. «Hemos peleado desde el primer partido y lo haremos también el último, aunque no nos juguemos nada en el campo del Muro», destacó el preparador del filial amarillo.



Respecto a su futuro, el míster de la escuadra 'grogueta' no se quiso pronunciar. «Lo sabrá el club, que es el que tiene que hablar con nosotros para decirnos algo. De momento no nos han comunicado nada y seguro que nos dicen algo en los próximos días», concluyó diciendo Carlos Pérez Salvachúa. El Villarreal C finalizará la temporada el próximo domingo en La Llometa contra el Muro.