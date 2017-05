El V Formigues Festival espera aumentar en un 40 % la asistencia de espectadores

Benicàssim volverá a ser el epicentro de la diversión infantil con el V Formigues Festival, que se celebrará los días 13 y 14 de mayo en la zona de Vilacamp. La previsión de la organización apunta a los 7.000 asistentes, lo que supondría un 40 % más que el año anterior.



El CEIP Santa Águeda acogió recientemente la presentación del evento con la presencia de la alcaldesa Susana Marqués; el presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner; el vicepresidente provincial, Vicent Sales; y Ana Rico, Ana Tárrega y Paloma García de la organización.



El V Formigues Festival acogerá los conciertos de The pinker tones, Dj Guille Milkyway-La casa azul, Billy Boom band, Las Siamiss Djs, The Alligators, Yo soy ratón, La Chicacarcos & the katiuscas band, Cabeça de vento, Djeri y Liquens. Actuarán también los dos finalistas del I Concurso nacional de bandas y solistas de Formigues festival Las Eléctricas y Sedajazz kids band.



Las 10 zonas temáticas albergarán más de medio centenar de actividades. Entre ellas las 20 charlas del foro Formigues, además de una apetecible oferta gastronómica, con área de food trucks y zona de mercadillo trendy. Además, colaboran con el festival las organizaciones no gubernamentales Save the children, Accnur, Apesocas, Asprona timbales y la Asociación de padres de personas con autismo de Castelló (APNAC).