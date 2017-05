El Villarreal C quiere, pero no puede

Se esperaba el gol en el Mini Estadi y sólo se vio uno, pero fue para el Buñol. Llegó muy pronto: a los cincuenta segundos. El partido empezó con minuto y medio de antelación a las 18.00 horas, y más de un aficionado se perdió el único tanto que se vio en toda la tarde, el que decidió el triunfo para los valencianos. Centro desde el carril izquierdo y el habilidoso Álvaro del Moral se anticipó a la defensa amarilla y desde el área pequeña puso el 0-1 que campeó en el marcador del feudo' groguet. Se empachó de dominar la escuadra de la Plana Baixa, pero le faltó puntería en los metros finales.



Sólo se habían disputado cincuenta segundos cuando el Buñol rompió el marcador de Mini Estadi. La buena jugada por la derecha del ataque valenciano fue culminada desde el área pequeña por Álvaro del Moral. 0-1, pero mucho tiempo por delante para poder remontar esa ventaja del rival y regalarle un tirunfo a la parroquia amarillo. Es cierto que el peso del encuentro lo llevó el Villarreal C, pero sin fortuna y sin chispa. Los amarillos de Carlos Pérez Salvachúa afrontaron esta cita sin aspiración alguna porque el primer filial falló y se quedó sin fase de ascenso a Segunda B.



Pese a quedarse sin opciones de alcanzar el objetivo del play-off, el filial pisó el área del en numerosas ocasiones, aunque sin suerte. Se jugó por diestra y siniestra, por el centro, por todas partes para intentar nivelar la contienda. Se intentó a balón parado o en acción elaborada. Pero el esférico no quiso entrar en la portería defendida por Joan Manuel. Chepe y Simón lo intentaron sin fortuna. El portero del filial amarillo no vio peligrar más su marco. El Buñol buscó la contra, pero apenas se prodigó en las acciones ofensivas. Y con más pena que gloria se llegó al descanso de un partido donde sólo se jugaba algo el equipo valenciano: la salvación.





Sin acierto



En el segundo tiempo ese gol que el Mini anhelaba, para celebrar como mínimo el empate, no llegó. Se hicieron cambios en busca de mayor acierto. Se volvió a insistir una y otra vez, pero nada de nada. Se insistió más por el carril izquierdo que por el diestro. El portero del Buñol, Joan Manuel, apenas tenía que aplicarse con agobios. Y a todo ello se jugaba sólo en el medio campo del conjunto valenciano. En la otra mitad el balón no rodaba y Diego Fuoli era un mero espectador en este segundo acto del duelo.



El encuentro se fue marchitando con el paso de los minutos. Charlie Meseguer casi empató en el minuto 80 con un trallazo desde 25 metros que sacó el portero del Buñol, Joan Manuel. El partido se finiquitó ahí. El partido, tedioso, no dio para más. Despedida con derrota del filial ante su afición. El próximo domingo cierre del campeonato en el campo del Muro.