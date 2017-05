El 75% de los jóvenes de Castelló no conoce a ningún político municipal

Los jóvenes 'pasan' de la política. La encuesta de primavera realizada por Invest Group para Levante de Castelló indica que tres de cada cuatro castellonenses entre 18 y 24 años no conoce a ningún político municipal.



Entre los encuestados de 18 a 24 años, nadie afirmó conocer a Xavi del Señor o Vicente Vidal, portavoces de Castelló en Moviment y Ciudadanos, respectivamente.



Más allá, los índices de conocimiento sobre los políticos municipales de los que discurren por esta franja de edad son los más bajos de la encuesta. Así, el 25% afirma conocer a la alcaldesa Amparo Marco, el 12,5% a la líder de la oposición y portavoz del PP, Begoña Carrasco y el mismo 12,5% a la vicealcaldesa, Ali Brancal.



Cabe apuntar que este bajo índice de conocimiento encuentra réplicas escalables entre las personas de más edad. Amparo Marco es conocida por el 75% de los encuestados de más de 64 años, pero solo el 18,8% respondió conocer a Begoña Carrasco y el 12,5 a Xavi del Señor y a Ali Brancal.



En esta franja de edad nadie adujo conocer al portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal. Entre los mayores de 64 años, uno de cada cuatro no conoce a ningún político de la ciudad.



El desconocimiento no es único de esta franja. El 52,6% de las personas entre 50 y 64 años tampoco conocen a quien gobierna la capital de La Plana, una cifra que en el global de la ciudad se sitúa en el 35,8%.



En este sentido, el alejamiento de la res pública entre los ciudadanos de Castelló se ha incrementado desde la anterior oleada de la muestra. En octubre de 2016, el 30% de los castellonenses respondió que no conocía a ningún político de la lista ofrecida por los encuestadores; una cifra que en esta oleada se ha incrementado al 35,8%.



De hecho, la cifra de desconocimiento supera por más de 10 puntos al resultado obtenido por los cuatro portavoces de los Grupos Municipales. Solo la alcaldesa, con un 61,7% de visibilidad supera esta media.



Estas cifras de alejamiento de los castellonenses sobre la política municipal es significativa en Castelló, respecto a las otras dos capitales de provincia de la Comunidad Valenciana.



En la misma encuesta elaborada por Invest Group, en la ciudad de València el 5,3% afirma no conocer a ninguno de los cinco líderes de los grupos municipales, mientras que en Alicante esta cifra alcanza el 25,8%. Es decir, las cifras de desconocimiento sobre los políticos en Castelló se sitúan 30 puntos por encima de las de València y 10 puntos por encima de las de Alicante.



Un estudio del catedrático de la Universitat Jaume I, Andreu Casero, sobre el consumo de noticias de los jóvenes en la era digital, publicado en 2012, apuntaba la incidencia del efecto de la edad en la relación de los jóvenes con las noticias. Casero concluía que «la frecuencia, interés y riqueza de su consumo informativo se incrementan a medida que estos van madurando».



Los datos de la encuesta se orientan en el mismo sentido, dado que el índice de conocimiento sobre los políticos municipales más elevado se da entre las personas de 25 a 34 años (76,9%) y de 35 a 49 años (75%).



De hecho, Casero en este mismo estudio resaltaba el carácter «utilitarista» de la prensa por parte de los jóvenes al considerar la información y los formatos «poco adecuados a sus necesidades y expectativas aunque puntualizaba que «muchos vinculan el consumo de diarios a una actividad profesional y su incorporación al mundo laboral» y estimaba que «cuando sus contenidos les afecten. ya la leerán».