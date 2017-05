Basilio López no seguirá en el banquillo del Burriana

La decisión está tomada desde la semana pasada y Basilio López, actual entrenador del CD Burriana, no seguirá al frente del equipo celeste la próxima campaña. Si no hay sorpresas, su sustituto será el joven preparador burrianense Ramón Llopis, en la actualidad en el Club la Vall.



El técnico llegó al club del San Fernando el 22 de noviembre pasado para tomar el relevo del anterior responsable, Adrián Ferrandis, quien fue destituido por la mala dinámica del equipo de la Plana Baixa. Con su llegada no se experimentó ninguna mejoría. Es más, en lo que va de segunda vuelta, tras quince partidos disputados, el equipo burrianense solo ha sido capaz de ganar dos partidos, empatar cinco y perder otros ocho. Es más, si solo se sumaran los puntos de la segunda vuelta el Burriana ocuparía plaza de descenso a Primera Regional, lo que dice muy poco del rendimiento del equipo. Así, no seguirá Basilio López en el Burriana el próximo año, ni tampoco lo hará el director deportivo Juan Masiá.