La corte de honor de las fiestas de Vinaròs no tendrá representantes masculinos

Las fiestas de San Juan y San Pedro de Vinaròs no contarán finalmente con representación masculina en su corte infantil. Ningún niño se ha presentado por parte de las entidades que cuenta con dama de fiestas y en los colegios donde se presentaron la suerte sonrió a las niñas.



Así, en total serán 34 las damas, 17 jóvenes y 17 niñas, las que opten a reina de las fiestas y reina infantil, después de finalizar el plazo de inscripción, tal y como informó ayer el concejal de Fiestas, Marc Albella.



El año pasado hubo 19 damas en total, 8 infantiles y 11 mayores. El incremento este año es debido a que las entidades que presenten dama, pueden presentar desde este año también dama infantil.



Este sábado, al mediodía y en el auditorio municipal, se celebrará el acto de elección de reinas de las fiestas, como es habitual a suertes. Además, también se presentará el cartel anunciador para el que se han , y los integrantes del Consell de Festes ha elegido el ganador. Este año las fiestas de San Juan y San Pedro se celebrarán del 22 de junio al 2 de julio.



Regresando a la posibilidad que las fiestas de Vinaròs tengan representación masculina en la corte infantil, Albella dijo que «este año no ha podido ser, pero el que en algunos colegios se presentaran niños demuestra que hay interés, y para el próximo año podríamos tener ya representación masculina en la corte infantil, y podríamos plantearnos si abrirlo también a la corte de honor de las damas mayores, pero es algo que hay que hablar con tranquilidad en el Consejo de Fiestas».





Denominación sin decidir



Albella finalizó diciendo que al no haber finalmente ningún niño, no se ha pensado aún qué denominación tendrán los representantes masculinos, «hay sitios donde se les llama festers, en Cataluña les llaman hereus o cavallers, pero lo hablaremos con la técnica de normalización lingüística y lo decidiremos, ya que ahora tenemos margen de tiempo para hacerlo».