El cronista de la ciudad investigará quién encargó el cuadro de la Lledó americana

El cronista oficial de Castelló, Antonio José Gascó, ha calificado el hallazgo de la Virgen del Lledó americana de «importante» y «significativo». Gascó explicó ayer que para él ha sido una «novedad absoluta» y que este hecho «enriquece mucho la iconografía de la Mare de Déu del Lledó». Es por ello que, tal como confirmó ayer, Gascó tiene previsto iniciar un exhausto trabajo de investigación para averiguar quién fue la persona que encargó el cuadro al reconocido pintor mexicano



Además, señala que «si alguien emigró tuvo que ser algún comerciante o artesano que tuviera la opción de exportar sus productos. Y alguien que tuviera verdadera devoción por la Virgen del Lledó porque en un país donde hay tanta devoción por la Virgen de Guadalupe no se entiende que se encargara este cuadro». Asimismo, cabe señalar que el lienzo, denominado «Nuestra Señora del Lidón», es de grandes dimensiones por lo que, según Gascó, «esta persona se hizo rica». Si fuera así y el castellonense hubiera regresado a la ciudad, el cronista de la ciudad apunta que la búsqueda será más sencilla. «Si el castellonense emigró a hacer las américas, se hizo rico y volvió a Castelló seguro que existe alguna referencia ya que, posiblemente, hasta hubiera ocupado algún cargo», añade Gascó. En cambio, «si no volvió a la ciudad será más difícil encontrar algún rastro», añade.



Por otro lado, Gascó apuntó que el descubrimiento de esta Virgen ha causado una gran expectación entre los devotos de la «lledonera» y que este fin de semana era el tema de conversación en todos los actos celebrados con motivo de las fiestas celebradas en honor a la patrona.





Una obra de 1716



La existencia del lienzo, denominado «Nuestra Señora del Lidón», ha sido descubierta por el investigador Fernando Vilar, y ha sido revelada al público de manera exclusiva por Levante de Castelló. La obra fue realizada en 1716 por Melchor Pérez Holguín en la villa de Potosí, que entonces formaba parte del virreinato de Perú y que ahora pertenece a Bolivia. Es considerado uno de los principales artistas del barroco colonial y el cuadro de Lledó, de dos metros de altura, es una de las piezas más cotizadas del Museo de Historia de Nuevo Méjico en la ciudad de Santa Fe.



El concejal de Ermitas, Enric Porcar, ya ha anunciado que el equipo de gobierno municipal planteará a la Conselleria de Cultura que gestione con el Museo de Historia de Nuevo Méjico la cesión temporal de la obra de la «lledonera» para su exposición en la ciudad. El ayuntamiento ya ha recibido del museo norteamericano dos réplicas de esta imagen, una de las cuales ha sido donada a la Basílica de Lledó.



Por su parte, la Generalitat Valenciana ha recogido el guante a la propuesta transmitida por Porcar. La directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha valorado la propuesta de Porcar y subraya que colaborarán con el consistorio para estudiar si es posible un regreso transitorio de la obra.



Amoraga explica que el ayuntamiento todavía no le ha trasladado oficialmente esta posibilidad e indica que se han de analizar previamente los trámites que requiere esta gestión y si hay que contactar con el Ministerio de Cultura al permanecer el cuadro fuera de España, pero destaca que el hallazgo del cuadro es una noticia muy positiva y resalta la predisposición del Consell a colaborar con el ayuntamiento.