Florin, de promesa a «villano»

El Deportivo de A Coruña visita el domingo el Estadio de la Cerámica. No es un rival que genere especial animadversión entre los aficionados del Villarreal CF puesto que rara vez ambos clubes han estado luchando por los mismos objetivos. Pero en esta ocasión el encuentro no está exento de polémica puesto que la estrella del cuadro gallego, el rumano Florin Andone, pisa el feudo villarrealense por primera vez tras criticar el trabajo y la política del club que preside Fernando Roig en cuando a su cantera se refiere.



«Es una escuela muy buena, exigente, pero al mismo tiempo es casi imposible llegar al primer equipo. Lo hicieron Bruno, Mario o Trigueros, pero ¿en los últimos años? Tienen un talento increíble y nadie llega. Es una mentira. Cogen a los mejores chavales y luego se tapan unos a otros», llegó a decir el delantero del Depor en una entrevista a El País.



Florin Andone daba su particular visión tras formar parte en sus inicios de la escuela villarrealense. Formado en el Vinaròs CF y fichado en un primer momento por el CD Castellón, el delantero rumano pasó a la cantera amarilla en junio de 2011 para alternar sus actuaciones con el juvenil y el Villarreal C. No tuvo demasiadas oportunidades y fue cedido al Atlético Baleares una temporada y, en la 2014-15, fichó por el Córdoba para su filial, llegando a debutar en Primera División con el primer equipo.



Pese a atesorar una gran calidad y un futuro prometedor por delante, Florin Andone no encontró su sitio en el Villarreal y, viendo ahora dónde ha llegado, quizás por eso ve con algo de tristeza su pasado en amarillo. «Yo no era de los mejores, pero había gente buenísima. ¿Y dónde están? A Gerard Moreno, un jugador espectacular, lo echaron; Pablo Íñiguez se fue al Rayo; Cámara está en el Girona; Borja Iglesias, que sigue goleando en el Celta B, mete treinta y pico con el juvenil y sube al Villarreal C y no juega ¿Cómo se explica eso? Es un mamoneo. Tuve malas experiencias con gente que cierra puertas. Llegan jugadores de Sudamérica que con 17 años lo juegan todo?», sentenció el delantero en aquella entrevista.



Habrá que ver ahora cómo recibe el Estadio de la Cerámica a Florin Andone después de leer sus críticas hacia el Villarreal, unas declaraciones que en su día no sentaron nada bien en el seno de la entidad villarrealense y que llevaron a varios jugadores formados en la cantera del club y que ahora juegan en el primer equipo a defender al Villarreal. A buen seguro que la afición amarilla tiene algo que decirle el domingo.