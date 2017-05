Quedan dos jornadas y el futuro del Villarreal sigue en juego. La Europa League se encuentra al alcance de la mano y el sueño de la Champions, pues eso, en un sueño se quedará, aunque tiene delito que se quede precisamente en eso justo la temporada en la que ya has sumado 63 puntos, nada más y nada menos, un puntuaje que la temporada pasada aseguraba la Champions, y de largo las últimas campañas la Europa League.



Sin embargo, actualmente nos sigue manteniendo el corazón en un puño, pues a falta de seis puntos por disputarse, sumar 63 no te garantiza Europa, más allá de la suerte de que la final de Copa, en caso de que el ganador sea al Barça, deje al séptimo entrar también en competición internacional. Y en ese panorama nos movemos, en el de un equipo que pese a haber ganado cinco de los últimos siete partidos sigue obligado a pelear por asegurarse la clasificación europea, a raíz de la presión que ejercen Athletic y Real Sociedad.



Así, haciendo números, andamos en la redacción. Depor y Valencia asoman en el horizonte amarillo y la necesidad de ganar también. Y no pinta sencilla la cosa. El Depor, todo y que moralmente parece salvado, matemáticamente no ha cerrado la ecuación y vendrá a morder a La Cerámica, partido que se antoja clave para no tener que ir a jugarse las habichuelas a Mestalla, campo hostil donde los haya para este Villarreal. Y mientras en la Plana sacamos la calculadora, en Bilbao y Donostia intentan cerrar su propia operación.



El Athletic recibe a un Leganés necesitado para acabar cerrando el último partido de la historia del Calderón. Desde luego tampoco tienen el mejor calendario. No se presenta claro, meteorológicamente hablando, el cielo de Bilbao, todo lo contrario que el de San Sebastián, ya que la Real acabará midiéndose a Málaga y Celta dos rivales sin nada ya que disputar.



Visto el panorama, intranquilidad y emoción tendremos a raudales en los próximos 180 minutos de competición. Tiempo en el que se decidirán objetivos, presupuestos, pérdidas, ganancias, fichajes, renovaciones y salidas en todos y cada uno de los clubes que mantienen sus objetivos en juego. Entre ellos el Villarreal de Fran Escribá, sobre quien sigue pendiendo la espada de Damocles, en base a lo que pueda ocurrir, más allá de que desde la entidad se empeñen en aparentar tranquilidad y confianza en el futuro.



Futuro que también podría cambiar para un integrante del cuerpo técnico del filial. Tres años hemos disfrutado del trabajo de Paco López en el B, un tipo fantástico y un gran entrenador. Sin embargo, como con Escribá su continuidad no está clara y el hecho de no haber metido al equipo en la pomada de elegidos puede acabar con un cambio de aires, aunque personalmente yo apostaría por su continuidad, como también por la de Salvachúa en el Villarreal C.