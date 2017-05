Javi Calleja pasará a entrenar al Villarreal B

Habrá cambios en los principales equipos de la cantera del Villarreal de cara a la próxima temporada. Movimientos en los banquillos y también en las plantilla. Y todo se conocerá a partir de la próxima semana, una vez haya concluido la competición tanto en Segunda B como en Tercera División. La continuidad de Paco López al frente del primer filial no está nada claro. Es más, parece ser que no seguirá ligado al equipo que esta temporada se ha quedado sin disputar la fase de ascenso a Segunda División. En este sentido todo apunta a que Javi Calleja será su sustituto después de tres magníficas campañas al frente del juvenil A en las que lograron tres títulos de Liga y una Copa de Campeones (2014-15).



Paco López está a punto de cerrar su tercera temporada al frente del Villarreal B. Nadie discute su gran trabajo al frente de un equipo que de año a año cambia más del setenta por ciento de la plantilla por los famosos ciclos en los filiales. Un ciclo que también parece haber llegado a su fin para el preparador de Silla y que podría tener su futuro en Alicante ya que algunas voces le unen al futuro proyecto del Hércules, donde estuvo y triunfó como futbolista.



Cuando se confirme su más que probable salida, Javi Calleja será su sustituto. Hombre de la casa y con magnífico rendimiento en los equipos en los que ha estado al frente en la casa amarilla, primero en el cadete y las tres últimas campañas en el Villarreal que se proclamó tricampeón de Liga, daría un salto importante en su carrera con este cambio.



En el segundo filial hay más dudas. También ha sido magnífico el rendimiento al frente de joven y el técnico Carlos Pérez Salvachúa dice que el club aún no le ha comentado nada. No sabe nada aún sobre su futuro, pero en estos dos últimos años se ha revalorizado. Hay equipos que han preguntado por su situación pero podría ser que continuara en el Villarreal c.



Entre tanto movimiento, si finalmente Javi Calleja sube para hacerse cargo del Villarreal B, el mejor posicionado para hacerse con las riendas del juvenil A es el moncofense Pere Martí, quien también suma tres grandes temporadas al frente del Roda de División de Honor y también vería recompensado su trabajo.