Marco solicita la revisión del Catastro y se compromete a bajar el IBI

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, trasladó ante el Ministerio de Hacienda la solicitud del ayuntamiento para proceder a una revisión inmediata de los valores catastrales de los inmuebles de la capital de la Plana. Marco mantuvo una reunión de trabajo con la gerente territorial del Catastro, Mercedes Marco, en la que se concretó el calendario para equiparar los valores fiscales de las viviendas a los precios de mercado actuales.



«El equipo de gobierno municipal está trabajando para que los contribuyentes paguen por sus viviendas y locales en función del precio que tienen ahora, que nada tiene que ver con los que se asignaron en 2012», indicó Marco. «Es un compromiso recogido en el Pacto del Grau. Creemos que los impuestos y las tasas tienen que ser proporcionados a la realidad económica. El Partido Popular nos dejó la herencia de unos tributos demasiado altos y estamos trabajando para corregir esa situación, porque creemos que es de justicia», apostilló.



La reunión concretó los trabajos previos realizados en anteriores reuniones, en las que se analizaron los procedimientos para la revisión catastral, así como las distintas vías administrativas para lograrlo. El consistorio se acogerá a lo que dispone la Ley del Catastro Inmobiliario, que contempla la posibilidad de actualizar los valores catastrales por aplicación directa de coeficientes, en lugar de acometer una revisión general de la ponencia catastral, que podría demorarse varios años.



El equipo de gobierno municipal solicitará la revisión en los próximos días (hay de plazo hasta el 30 de mayo) con el objetivo de que los nuevos valores catastrales puedan aplicarse ya en los próximos recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en 2018. De esa manera, el gobierno municipal trata de paliar la diferencia existente entre el valor que el Catastro dio en 2012 a los inmuebles y los precios actuales del mercado inmobiliario.



La Gerencia Territorial del Catastro determinará el porcentaje a la baja que se aplicará en el caso específico de Castelló. La rebaja tendrá un carácter lineal, para todos los inmuebles de naturaleza urbana. El porcentaje final de descenso de los valores catastrales aún no se conoce.



La revisión de los valores catastrales no se puede solicitar hasta que han transcurrido cinco años tras la aprobación de la anterior ponencia. En el caso de Castelló, este periodo ya ha transcurrido. Una de las condiciones para solicitar el ajuste es que los valores catastrales, los que se aplican para cobrar el recibo del IBI, estén por encima del 50% del valor de mercado.



Amparo Marco solicitó a principios de 2017 al Ministerio de Hacienda que iniciase el procedimiento administrativo para bajar los valores catastrales de los inmuebles. Marco reiteró en aquella ocasión la voluntad de que «los valores catastrales, que sirven para calcular el pago de impuestos, como el caso del IBI, no sean lesivos para la ciudadanía».



En la reunión mantenida ayer participaron la gerente territorial del Catastro, Mercedes Marco y el jefe del Área de Urbana, Ángel Callejo. Por parte municipal, el concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, y el director de la Administración Tributaria Local, Vicente Sancho-Miñana.