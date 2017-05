Vila-real reforzará la seguridad en Sant Pasqual con mil entradas de servicio

Un dispositivo especial, compuesto por la Policía Local, Policía Nacional y Policía Autonómica junto a otros cuerpos como Protección Civil o Cruz Roja, entre otros, reforzará la seguridad en los principales actos multitudinarios de las fiestas en honor a sant Pasqual, que darán comienzo este viernes 12 de mayo.



La Junta Local de Seguridad, que estuvo presidida por el alcalde, José Benlloch, y por el subdelegado del Gobierno en Castelló, David Barelles, perfiló ayer los últimos detalles de un dispositivo de fiestas que vuelve a hacer especial énfasis en la seguridad en los actos multitudinarios. «Hay que recordar que estamos en el nivel 4 de alerta antiterrorista en todo el Estado, pero no hay nada que nos haga pensar que pueda suceder ningún ataque», señaló Barelles, quien destacó que «no queremos generar una alarma innecesaria, pero vamos a instalar elementos rígidos para evitar el acceso de vehículos de tonelaje medio o alto a zonas calientes de la ciudad, donde se celebren eventos masivos».



Asimismo, el equipo se centrará en controlar la delincuencia y evitar los robos en las viviendas, ya que «son unos festejos que se viven intensamente en la calle, por lo que las casas pueden convertirse en un punto de atención para algunas personas», explicó.



En este sentido, tanto Barelles como Benlloch confirmaron que en total se realizarán unas 1.000 entradas de servicio, la mitad aproximadamente serán a cargo de la Policía Local y el resto entre la Policía Nacional y el resto de cuerpos que intervienen.



El alcalde, que agradeció a Barelles su «predisposición a trabajar conjuntamente con la ciudad» y destacó «la preparación de los cuerpos y fuerzas de seguridad permanentes en Vila-real», ha asegurado que «el protocolo está preparado para que no haya ningún problema en actos como la macrocena de peñas, el concierto de Chenoa, el concurso de paellas, la procesión y la ofrenda y la cabalgata, entre otros puntos donde maximizaremos los recursos para que la gente pueda pasarlo bien, especialmente en un año en el que celebramos el centenario del patronazgo de sant Pasqual sobre la ciudad».





Nombran a un director taurino



La Junta Local de Seguridad abordó el nombramiento de un director taurino que se suma al anteriormente destinado para «velar por la protección y seguridad de los astados, animales con los que somos especialmente sensibles y con los que somos especialmente escrupulosos en el cumplimiento de la ley», afirma Benlloch.



Además, el subdelegado trasladó al primer edil el dato de la situación de delincuencia en Vila-real, que se encuentra en 28 infracciones por cada mil habitantes. «Una cifra excelente, teniendo en cuenta que la media estatal está en 44 y la provincial en 43, lo que denota la coordinación entre la Policía Local y la Nacional», apuntó. Benlloch aseguró al respecto que «somos una ciudad segura, pero queremos seguir mejorando para evitar nuevos repuntes en el robo a segundas residencias o a los pozos de riego, que es un tema que preocupa especialmente a la ciudadanía, no solo de Vila-real, sino de toda la comarca», al tiempo que se mostró satisfecho por el funcionamiento del protocolo de protección de víctimas de violencia de género.