18 meses de cárcel por administrar una web de descarga de videojuegos

Un juzgado de Castelló ha condenado a un hombre, V. G. A., a 18 meses de prisión y una multa de 5.400 euros por un delito contra la propiedad intelectual por administrador una web con enlaces para descargar ilegalmente videojuegos.



La sentencia, que es firme, considera probado que V.G.A fue administrador de la web www.vvalvorld.com durante 2012 y 2013 y, a través de ella y otras similares, distribuía enlaces para la descarga ilegal de videojuegos.



El acusado también manipulaba los programas informáticos de algunos de los videojuegos ofertados para que los usuarios se los pudieran descargar sin tener la licencia oficial necesaria.



El condenado, que reconoció los hechos, se lucraba por la publicidad insertada en la web y por la recepción de comisiones por cada descarga.



Además de los 18 meses de prisión, que podrá eludir por no tener antecedentes penales, el juez le inhabilita para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la creación y gestión de páginas web durante tres años.



La sentencia también establece para el condenado una responsabilidad civil de 6.000 euros en favor de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) -ahora denominada AEVI-, que ejerció de acusación particular.



AEVI nace en 2014 tras la refundación de la antigua aDeSe y desde entonces trabaja para aglutinar a todos los agentes implicados en la cadena de valor del videojuego -desarrolladores, editores, comercializadores, etc. – en una asociación común tiene el firme propósito de fortalecer y defender los intereses de una de las industrias tecnológicas con mayor proyección en este país. Uno de sus objetivos es velar por un modelo sostenible y de futuro para el sector, que pasa por la defensa de la propiedad intelectual, como ha sido este caso.