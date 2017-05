Almenara quiere recuperar y poner en valor su castillo, ubicado en terrenos privados

El pleno del Ayuntamiento de Almenara celebrado ayer puso de manifiesto que el municipio quiere recuperar su castillo. En la actualidad, esta parte del patrimonio local se encuentra en unos terrenos privados, lo que dificulta llevar a cabo determinadas gestiones, como planificar un proyecto de restauración. Así lo explicó la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, tras conocer la intención del grupo municipal de Compromís de preguntar sobre esta cuestión en la sesión plenaria.



A pesar de que en el pleno el tema adquirió actualidad, la reivindicación no es nueva. Según la alcaldesa, el equipo de gobierno lleva «alrededor de un año trabajando junto con la dirección territorial de Patrimonio, no solo por el castillo, sino también porque queremos recuperar una parte de la muralla que todavía está escondida». Aunque la intención es clara, las gestiones revisten cierta complejidad, dado que aunque el suelo es privado, la construcción no lo es, ya que dependería de Patrimonio.



Por el momento, el ayuntamiento está dando respuesta a una indicación de la dirección territorial en una de las reuniones mantenidas y que pasaría por la necesidad de que desde la población «presentemos un proyectos para después buscar financiación» y en esa tarea está trabajando el departamento técnico municipal.



Sobre la posibilidad de comprarle los terrenos al propietario, Estíbaliz Pérez aseguró que desconocía qué cantidad costaría esta adquisición. Desde su punto de vista, lo primero «es trabajar con conselleria, estudiar bien lo que dice la ley de Patrimonio».



En cuanto al proyecto de recuperación del castillo, la alcaldesa aseguró que una de las cuestiones más complicadas es la del acceso, ya que en la actualidad solo existe una senda que solo se puede recorrer a pie «lo que dificulta el proyecto y la inversión».



Sea como sea, la primer edil Estíbaliz Pérez afirmó que «el arquitecto municipal está en contacto con el arquitecto de la conselleria y desde el ayuntamiento no nos negamos a negociar nada», en referencia a la posible adquisición de los terrenos ocupados por el castillo.