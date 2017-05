El ayuntamiento asume la organización de los toros en Segorbe al no haber comisión

La falta de aparición de un grupo de segorbinos que desee implicarse en formar parte de la comisión de Toros de 2017 ha llevado finalmente al Ayuntamiento de Segorbe a asumir la organización de los festejos taurinos de las próximas fiestas patronales.



Y es que, si el pasado año el consistorio ya se vio en complicaciones para encontrar un grupo de gente interesada, este año, finalmente, tras dos subastas y una reunión con las peñas donde se planteó la posibilidad de que fueran un grupo formado por distintas peñas taurinas las que se encargasen de la organización de las Entradas de toros y caballos y el concurso de ganaderías, el ayuntamiento ha tenido finalmente que ser el organizador de la fiesta más emblemática de la ciudad.



Así las cosas, desde el ayuntamiento no quisieron ayer aclarar datos más concretos hasta que no lo den a conocer el próximo viernes de cómo se va a organizar y gestionar esta semana que congrega a miles y miles de personas en Segorbe para vivir las internacionales Entradas.



Lo que es seguro es que Segorbe, como ya comunicaron en anteriores ocasiones sus dirigentes al quedar desiertas las subastas, no se quedará sin la celebración de su fiesta por antonomasia, la Entrada de Toros y Caballos, utilizada como carta de presentación de la ciudad.





Segunda vez que ocurre



Cabe destacar que se trata de la segunda vez en la historia que el ayuntamiento se ve en la tesitura de tener que organizar los festejos. La primera vez ocurrió en 1987. Fue entonces cuando la Comisión de Fiestas, así como varios representantes políticos se hicieron finalmente cargo de la organización de las Entradas y la semana taurina, al no contar con un grupo de personas que quisieran organizar la fiesta.



El gobierno local ya tiene contratadas a todas las ganaderías, dado que los componentes de la Comisión de Fiestas ayudarán, pero no se harán cargo de todo.



Ahora, el consistorio deberá modificar por pleno la ordenanza que regula los festejos taurinos debido a que la situación actual no se ha contemplado como tal. En este sentido, explicaron que se modificará para poder cobrar, aunque sea un precio simbólico, una cuota de entrada a la plaza de toros.



Se espera que el consistorio de a conocer este viernes los hierros que participarán en esta edición y el modus operandi y las actuaciones a seguir.