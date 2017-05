El zaguero, afincado en Castelló, calificó la experiencia vivida con el equipo en la Copa de Campeones como «bonita, a pesar de la derrota en semifinales frente al Real Madrid. Nos enfrentamos a los mejores equipos de España y el trato que nos han dado ha sido muy bueno, por parte de la organización». El Villarreal superó a Las Palmas en los cuartos de final, pero cayó frente al potente Real Madrid, que al final se proclamó campeón de la Copa de Campeones tras derrotar al Málaga (1-0), con un gol de Óscar Rodríguez.



Bajo su punto de vista, ante el conjunto madrileño «no tuvimos nuestro día. No salimos al partido como correspondía. Tuvimos algunos fallos al comienzo del encuentro que provocaron los dos goles suyos y después no conseguimos hacer goles en las ocasiones que tuvimos».



La Copa de Campeones ya es historia. Ahora tocará centrarse en la Copa del Rey, que este fin de semana les mediará al Málaga en los octavos de final. Con la ida en El Mini Estadi. «Sabemos que nos enfrentamos a un rival muy difícil y duro como es el Málaga, que además ha llegado hasta la final de la Copa Campeones y tendremos que estar muy concentrados y preparados», comentó Jairo.



Finalmente, el joven central del juvenil del Villarreal habló de cómo le ha ido la temporada a nivel personal. «Esta temporada ha sido muy bonita. Hemos sido un equipo muy luchador y con mucha alma, y creo que eso nos ha beneficiado a todos tanto en lo deportivo como en lo personal. He jugado mucho y no me puedo quejar», concluyó el jugador, uno de los más participativos en el equipo amarillo esta temporada.