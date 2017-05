estertores

Como era de esperar, se ha llegado al final del interminable tiempo de descuento, a la conclusión de la enésima prórroga, al último penalti de la tanda, con el mismo desesperante y lógico resultado en el marcador. La ampliación de capital se ha cerrado en falso. Una derrota de David Cruz, huelga decirlo, quien añadirá ahora unos días de propina para hacer suya la recaudación del domingo, como ya hurtara la de hace quince días, pero en realidad el nuevo plazo no pasa de simple protocolo. Un estertor.



Porque ya nadie tragará. Los jugadores han perdido el crédito que les regalaba la condición de víctimas de la mala práxis presidencial, para pasar a ser sus cómplices, después de haber apelado al chantaje emocional a la afición y conceder con ello vida (y dinero) al responsable de sus/nuestros males. Para que la taquilla no se la vuelva a quedar Cruz y no aumente el agujero negro de su gestión, sólo queda el embargo por parte de un acreedor serio, y los futbolistas ya no lo son.



Ellos piensan, y es normal, en llegar a la fase de ascenso para posar en el escaparate del fútbol nacional. El cobro de su deuda lo tienen asegurado, denuncia mediante. Su preocupación no es la nuestra, no es el Castellón. Si les hiciera mella como a nosotros se manifestarían detrás de la pancarta del domingo o plantearían medidas coercitivas, no parches. No pueden quejarse si ya no obtienen respuesta de la afición porque no les han correspondido con ningún gesto.



Y con el enfermo en fase terminal no han faltado los sanadores, los curanderos, los brujos y los oportunistas. Médicos ni uno. Estoy seguro de la buena voluntad de todos, pero sólo conozco una medicina: dinero. Por eso sólo merece la confianza aquél que ponga 900.000 euros en una notaría para atender los pagos inmediatos, después reduzca el capital a cero y en la ampliación aporte los 4 millones restantes. Si no, estamos muertos.



Por eso no puedo entender que el concejal de deportes vuelva a caer en el error de recibir a Jordi Bruixola sin comprobar los avales que le coronarían en salvador, por mucho que ahora se haga acompañar de Isidoro Gasque en el afán de revestirse de adn albinegro. Enric Porcar ya no sé si peca de ingenuo o de manegueta, pero primero nos intentó colar las bolas chinas y ahora vuelve con sobredosis de ricino del viejo.



El otrora compañero de gestión de Cruz, ergo corresponsable de parte del desaguisado, ha sabido esperar un tiempo prudencial para volver a pedir con fuerza la implicación institucional. Yo soy la solución, viene a decir, pero el dinero lo tienen que poner los empresarios de Castelló vía mandato municipal. Más o menos lo que pedían Ànima y su cooperativa, que fuera el ayuntamiento quien nos salvara con su dinero y sus contactos. Y para ese viaje no hacían falta tantas alforjas



Consciente de que a su proyecto le faltan tres patas, Bruixola ha arrancado de la nada una reunión con el grupo americano que en su día optó a la compra del club. El factótum de Compromís –así hay que decirlo–, acompañado de Gasque, Javier Heredia y Vicente Montesinos, se entrevistó el domingo en Valencia con un enviado del bufete de abogados AC&VM, no con su titular, ojo, que tiene los poderes de la compañía de telefonía americana. Después de mucho hablar, el resumen es sencillo: tienen el mismo dinero que cuando se retiraron hace unos meses. Y a los yankees no les gusta ir de segundones ni que nadie se aproveche de sus dólares.



Las cartas están boca arriba. Los americanos tienen el derecho de Osuna sobre las acciones de Cruz, luego hay que contar con ellos en todas las combinaciones. Los demás solo ofrecen palabras. Ya sólo nos queda esperar la imputación de Cruz y el administrador judicial. Alea jacta est.