Una mujer fallece en Vila-real cuando cruzaba la avda. Pio XII

Una mujer de 62 años falleció ayer tras ser atropellada en la avenida Pio XII de Vila-real cuando se disponía a cruzar el vial a la altura de la calle Benedito. La fallecida, una vecina de la ciudad que respondía a las iniciales M. R. C. fue asistida en el lugar del siniestro por el personal sanitario de la unidad del SAMU que acudió a la emergencia, aunque según confirmaron fuentes municipal «intentaron reanimarla sin conseguirlo».



El accidente se produjo sobre las siete de la tarde, por lo que muchos vecinos de un vial muy transitado y céntrico, fueron testigos de los hechos que causaron conmoción. Hasta la zona del siniestro se trasladaron patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, este último cuerpo fue el que se hizo cargo de las diligencias tras confirmarse la muerte de la mujer.



Como explicaron algunos testigos, el joven conductor del vehículo, también de Vila-real, se encontraba desorientado y muy afectado tras ser consciente de lo sucedido. En principio se especulaba con la posibilidad de que la fallecida no estuviera cruzando la avenida por el paso de peatones, aunque al cierre de la presente edición no se pudo confirmar de forma oficial este extremo.