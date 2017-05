El PP de Castelló descarta recurrir la sentencia de Nomdedéu por sus declaraciones

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha descartado finalmente recurrir la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Castelló que desestimó la demanda interpuesta contra el entonces vicealcalde de Castelló y actual secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu.



La portavoz del PP de Castelló y presidenta del partido a nivel local, Begoña Carrasco, confirmó este extremo tras unas semanas en las que estudiaron junto a los servicios jurídicos el literal del auto y en la que ponderaron también otros aspectos, como es el caso del coste económico y del desgaste político de judicializar la discusión política.



Carrasco, en este sentido, indicó que «la sentencia no entra a valorar la cuestión de fondo, y estudiamos recurrir tanto esto como la cuestión de forma, pero al final no vamos a recurrir, porque Enric (Nomdedéu) ya no es vicealcalde y porque desde entonces muestra un perfil más institucional».



Aún así, la portavoz apuntó que «volvería a denunciar una y mil veces, porque defiendo y defenderé ante quienes lo cuestionen la honradez y la honestidad del PP local». Cabe apuntar que Carrasco ciñó la defensa de la honorabilidad de manera expresa al gentilicio.



A este respecto, los servicios jurídicos contratados por el Partido Popular consideraron que «el auto se equivoca al respecto de la legitimación activa del partido para denunciar; además, el informe jurídico de la secretaría municipal es impecable y va en este sentido».



La magistrada de primera instancia consideró que el PP no estaba legitimado activamente para denunciar a Nomdedéu por unas declaraciones realizadas en un foro público y, bajo ese precepto, desestimó por completo la demanda, «sin entrar en el fondo del asunto» e impuso de manera expresa las costas del juico al PP de Castelló. Es decir, que la jueza consideró que el Grupo Municipal Popular no era la figura que debería haber defendido el honor del concejal del equipo de gobierno de la pasada legislatura al que se refirió el exvicealcalde.



No obstante el auto, en su parte expositiva argumenta que «en ningún caso la crítica (...) implica una intromisión al honor (...) o menoscabo de la dignidad del PP de Castelló».