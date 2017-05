Los sindicatos de la Policía Local reiteran las críticas al Intendente General

Las Sección Sindical del Ayuntamiento de Castellón del Sindicato profesional de policías locales y bomberos (SPPLB) manifestó haber recibido «quejas de gran parte de los componentes de la plantilla de Policía Local sobre el trato dispensado a los mismos por dicho intendente general, ya sea por sus modos, decisiones, motivación de las mismas o estilo de mando», en referencia a las declaraciones del Intendente General Francisco Javier Genovés respecto al malestar existente en la Plantilla de Policía Local de Castelló.



Este sindicato considera «denigrantes para la imagen pública de esta Policía Local las declaraciones del mismo en las que se insinúa que en dicha plantilla el personal no cumple con su deber» y aseguraron que tales afirmaciones son «totalmente falsas e injustificadas».



Los representantes de los agentes denunciaron que carecen de un organigrama actualizado de esta Policía Local y aseguraron que el que tienen a su disposición es de 2013 y «no se ajusta a la realidad organizativa actual de esta Policía, ni en las secciones, número de componentes de las mismas o su dependencia orgánica, lo que causa conflictos y/o malentendidos fácilmente evitables con un organigrama actualizado».



El SPPLB indicó que «las decisiones tomadas por la actual jefatura se encuentran en la actualidad en los juzgados para que estos decidan acerca de si las mismas se ajustan a la legalidad o no, produciéndose un importante aumento de casos en los que se acude a esta vía con respecto a épocas anteriores, ya que la actitud impositiva y no dialogante de jefatura no permite la solución de estos conflictos previamente a tener que acudir a tan dilatada temporalmente y gravosa vía».Así mismo, consideran que «existen muchas más herramientas para velar por el buen funcionamiento de la Policía Local que la mera apertura de expedientes disciplinarios, con los que estamos plenamente de acuerdo si existen motivos justificados para los mismos, aunque dichos expedientes suelen recaer casi siempre en las escalas más bajas de la plantilla».