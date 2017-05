Castelló se queda sin unidad de tabaquismo

El Hospital La Magdalena de Castelló ha cerrado la consulta de deshabituación tabáquica después de 25 años en funcionamiento. Según ha podido saber Levante de Castelló, el médico que coordinaba la unidad, Ahmad Khalaf, se jubiló el pasado 31 de marzo y, tras barajar la posibilidad de que otro médico asumiera las funciones de Khalaf, finalmente, se ha optado por cerrar la unidad. Actualmente, el centro hospitalario ya no da citas a personas interesadas en dejar el tabaco y los remite a la consulta del médico de cabecera para que les oriente y derive a otros centros en los que les puedan ayudar a dejar esta adicción.



Las mismas fuentes han detallado que la consulta ha pasado a ser un despacho médico, esto es, una sala de reuniones para el jefe de servicio y demás médicos, donde se reunen para abordar temas relacionados con el ejercicio de su profesión y trato con los pacientes.



Desde la Conselleria de Sanitat explican que el Hospital La Magdalena de Castelló es un HACLE, Hospital de Atención a Crónicos y Larga Estancia, y como tal «no trata el tabaquismo». De hecho, en el Hospital La Magdalena de Castelló «nunca ha habido una unidad especializada multidisciplinar para tratar el tabaquismo». Para el tratamiento de esta patología, señalan desde conselleria, «están tanto los médicos de Atención Primaria, como de forma más especializada las Unidades de Conductas Adictivas (UCA) que cuentan con un equipo multidisciplinar de profesionales: médicos, psicólogos, enfermeros, etcétera».



Lo que sucedía en el Hospital La Magdalena, según explican desde el Consell, es que había un médico que «voluntariamente» trataba a estos pacientes. Actualmente eran cuatro pacientes que se han remitido a las Unidades anteriormente comentadas, tal como confirman desde Sanitat.



La consulta de deshabituación tabáquica del Hospital de la Magdalena de Castelló entró en funcionamiento en el año 1992 con el objetivo de ofrecer un servicio público y atender, ayudar, apoyar, asesorar y tratar a aquellas personas que quieren dejar de fumar. Además, promovía campañas en las que se mostraba la influencia positiva que repercutía el dejar el tabaco y visibilizó la importancia del diagnóstico precoz en la detección del cáncer. Asimismo, atendió la demanda de un importante número de personas que, tras varios intentos para dejar de fumar, no sabían dónde acudir. Los pacientes eran personas mayores, adolescentes y también gestantes.



Al frente de esta consulta estaba el doctor y presidente de la Asociación para la Prevención, Control y Tratamiento del Tabaquismo Azahar, Ahmad Khalaf, quien compatibilizaba sus consultas en el hospital con las gestiones del nuevo departamento. Además, esta unidad tenía un valor simbólico en contra del tabaco y las tabacaleras por los miles de pacientes del Hospital de la Magdalena que han fallecido por alguna enfermedad producida por el tabaquismo.



Cierto es que el mantener esta consulta activa no fue tarea fácil. Sus inicios fueron difíciles y mantenerla mucho más, según cuentan algunos de los profesionales que ayudaron a mantener activo el servicio.



Ahora, todos ellos deberán acudir al médico de cabecera o a las Unidades de Conductas Adictivas (UCA). Las UCA son recursos de asistencia sanitaria al enfermo drogodependiente constituidas como dispositivos de referencia para el tratamiento ambulatorio de las drogodependencias y otros trastornos adictivos. Son centros de apoyo a la Atención Primaria y se dispone de ellos en cada uno de los Departamentos de Salud. Todas pertenecen a la Agencia Valenciana de Salud (Conselleria de Sanitat).