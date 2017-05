El delantero que pudo ser y no es

Son tiempos felices para Marc Cosme. A sus 25 años, quien fuera delantero del Castellón se siente «más hecho y más maduro» y los datos validan esa percepción: es el máximo goleador del Olímpic campeón, pelea por el pichichi con sus 16 tantos y fue elegido esta misma semana mejor delantero de Tercera en los premios Golsmedia. Cosme regresa a Castalia el domingo en su mejor momento. Aún no sabe si jugará, porque el Olímpic piensa en el ascenso, pero si lo hace será la mayor amenaza para el Castellón, que necesita al menos un punto para certificar su pase a la promoción.



Cosme pudo ser además el delantero del Castellón esta temporada. Era el preferido de Frank Castelló, el anterior entrenador, pero el club lo desestimó. Cosme recaló en el Olímpic, después de su notable paso por el Torre Levante, y el resto es historia. «Si ves a la gente que salimos de la cantera y que luego nos tenemos que ir, y estamos en Tercera en equipos potentes y otros en Segunda B, ves que igual el problema no éramos nosotros», señala.



Cosme debutó en Segunda A en edad juvenil, y se estrenó como goleador en Segunda B aún adolescente. Con 19 y 20 años asumió «la responsabilidad de llevar el 9» en Castalia. «Yo era un chaval», apunta, «que estaba en el Castellón desde juvenil, y lo hice siempre lo mejor que pude con la máxima ilusión y desde la humildad». A Marc Cosme aún le duele su salida, en el marco de la convulsa (siempre son convulsas las temporadas albinegras, pero esta más si cabe) 2013-14: «fue de un día para otro y no me lo esperaba. Sinceramente me hubiese gustado que si no contaban conmigo lo hubieran hecho de otra forma. Recuerdo que estaba entrenando en el Marquina y me dijeron que fuera a Castalia. Allí me dieron la baja, sin más».



Empatía



«Desde que debuté todo fue hacia abajo», apunta, y por eso no le cuesta empatizar con la situación que se está viviendo esta temporada. «Desde la distancia veo que estamos igual. El tema es levantarte cada día sin saber qué va a pasar, si habrá futuro, si existe una salida. Cuando estás ahí todo el mundo opina, pero no ves la luz. Me preocupa por el cariño que le tengo al club y por la gente que aprecio y lo está pasando mal. Pienso en Jordi (Marenyà) o en Abraham (Peleteiro), que ya han pasado momentos difíciles, y seguro que están en una situación muy complicada».



Cosme asume que todas esas experiencias límite le hicieron «crecer, y hacerme a la larga mejor jugador». Lo disfruta el Olímpic, y no el Castellón: «somos profesionales y saldremos a ganar, pero por supuesto que me gustaría que subiéramos los dos».