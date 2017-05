Cuando Antonio Machado escribió aquellos versos dedicados a su patria querida, en los que hablaba de La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, tal vez estuviera muy lejos de pensar lo que aquel poema tenía que seguir definiéndola tantos y tantos años después. Porque la España de charanga y pandereta hemos descubierto que sigue estando vigente ahora mismo, espléndidamente representada por Marta Ferrusola, autoridad matriarcal de lo que durante tanto tiempo habíamos creído Clan Pujol.



Se conoce que mientras el Molt Honorable se ocupaba de hacer política en Catalunya y además en la intimidad hablaba castellano con José María Aznar, para que este dispusiera de un gobierno estable, de sentido común y de centro, es decir, tal que ahora mismo, yo te apoyo para que puedas gobernar sin problemas, tú te pones de perfil para las cosas públicas y privadas de Catalunya o te monto un referéndum. Como en ese tiempo el Molt Honorable andaba muy ocupado en lo suyo, de administrar la fortuna del padre fallecido de Don Jordi tuvo que ocuparse doña Marta, que había hecho ya muchos progresos dirigiendo la economía familiar, larga hasta los nueve miembros sentados a la mesa, acudiendo a los mejores colegios y formándose en la Universidad, supongamos que en ciencias matemáticas y dinerarias. Un par de masters de andar por casa la prepararon para manejar por esos bancos de Dios y de los paraísos, de Andorra a todo el mundo civilizado y moderno para las cosas de la péla, y la pèla es la pèla. Han tardado en salir a flote los méritos de doña Marta Ferrusola, aunque en realidad siempre estuvo cerca de su marido. En un segundo plano aparente, bien es cierto, pero solo aparente. No sé si fue Jordi Pujol quien dijo, aunque creo que no, que en su casa quien tomaba las decisiones sobre asuntos importantes era él, si bien quien decidía cuales eran las cuestiones importantes y cuáles no, lo decidía mi mujer. Doña Marta, se ha revelado como muy doña Marta y mucho doña Marta.



La ley que todo lo puede, a condición de que alguien denuncie para que la policía y la Guardia Civil investiguen y los tribunales de justicia juzguen, a partir de que según qué cosas no hayan prescrito, lo que puede pasar también porque la justicia española es lenta y parece que alguien está empeñadlo en que lo siga siendo y no señalo nadie, la ley que todo lo puede, decía, ha metido en el trullo un tiempo al mayor de la familia Pujol-Ferrusola, lo que es un duro golpe para quien se supone que se ha sentido impune por su calidad de hijo mayor del máximo poder de Catalunya, que es una nació, y quien vaya contra Pujol, va contra Catalunya, «Si es mouen les branques del arbre cauran tots». De modo que cuidado con lo que hacéis. «Ciutadans de Catalunya ja som aquí», dijo Tarradellas, no sabía el hombre hasta qué punto su sucesor le superaría en dignidad y gobierno como timón del gobierno del pueblo de Catalunya, tot el camp, es un clam.



Todo eso que va saliendo en Catalunya y en España lo hemos venido pagando los españoles y lo seguiremos pagando. Los valencianos, además, tenemos que pagar principal e intereses de la duda pública autonómica, una minucia de cuarenta y dos mil millones de euros gastados a mayor gloria y satisfacción de los poderes de los gobiernos del PP en la Generalitat, para que un día de estos apareciera Camps para decir que si los estudiantes valencianos disponen de colegios es gracias a su gestión porque de haber gobernado los socialistas la Comunidad Valenciana se conocería como la tierra de la barraco?landia, dale un empleíco y sabrás quien es Paquito.



Quiero decir que en todas partes cuecen habas, que el poder corrompe y cuanto más dura más corrompido está y que ahí hay que buscar que los votantes tengan en el punto de mira a los partidos a los que han abandonado por corruptos. En Francia acaba de ganar las elecciones presidenciales un ex militante socialdemócrata, y lo ha hecho venciendo a la derecha y a la izquierda, para hacerlo también y en la segunda vuelta a la fuerza de la extrema derecha y oído cocina, sin disponer de un partido en el que apoyarse. En España no hay extrema derecha organizada como opción política, pero el Populismo está ahí, mientras que los resultados franceses han dado aire a Ciudadanos que lo han celebrado a modo. Interesante panorama el que se nos presenta, con el Partido Socialista a bofetada limpia entre los tres candidatos a primarias, una bomba de relojería, perfectamente engrasada y cuya fuerza explosiva puede estallar bien pronto.



En las fiestas de los pueblos modestos, existe un juego infantil en el que una piñata atada a una cuerda contiene una amalgama de cosas en su interior, unas suelen ser dulces, otras amargas, algunas duras y otras líquidas y no precisamente bebibles. Un niño armado con un garrote y los ojos cubiertos con un pañuelo de color negro debe intentar romper la perola a garrotazo limpio, mientras otros mueven el sostén para que no acierte, hasta que lo hace. Entones se le viene encima el contenido ante la risotada del respetable. Mucho me temo que en la metáfora la piñata sea la convocatoria del referéndum en Catalunya, el resultado está en el aire y no se quedará en diversión. Además de la proliferación de políticos corruptos, también los hay hijos de una soberbia infinita.