El dueño del local de El Mejillón descarta alquilarlo a otra tasca

Pedro Monfort, presidente de Castelló Sense Soroll y dueño del local de la calle Isaac Peral que ha albergado El Mejillón en los últimos 45 años, aseguró ayer a este diario que no volverá a alquilarlo a otra tasca «haya ZAS o no».



La histórica tasca ha decidido cerrar por la presión judicial en la zona y la caída de las ventas, según esgrimió el responsable del bar y avanzó Levante de Castelló. Esta clausura, de la que ha informado al resto de tascas y que limita esta zona a sólo una calle- Barracas-, la achaca a Monfort y al propietario del parking de Isaac Peral. Sense Soroll persigue desde hace diez años por la vía judicial que se prohíba el consumo de bebidas alcohólicas en las calles Barracas e Isaac peral, es decir la singularidad de las tascas. Por ahora ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia vete la venta de bebida al exterior de los locales de las tascas a partir de las 22 horas, y está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso que pone la mira en la propia excepcionalidad de las tascas.



Monfort defendió que el nuevo horario lo ha ordenado el TSJ y subrayó que esta sentencia «no ha quitado nada a las tascas sino que parte de un privilegio al no poder vender en la calle desde las diez de la noche».



El presidente de Castelló Sense Soroll resaltó que la relación contractual con El Mejillón ha sido correcta, pero reiteró que no quiere volver a ceder el espacio a un negocio hostelero. Además, explicó, que con la declaración de Zona Acústicamente Saturada el ayuntamiento no puede conceder licencias relacionadas con el sector del ocio.



Antes de El Mejillón ya echó la persiana abajo La Cueva. Sin estos dos locales se queda sin tascas la calle Isaac Peral. Se da la circunstancia que esta calle mantiene los toldos fonoabsorbentes, una medida que costearon los propios hosteleros en el anterior mandato del PP para amortiguar la contaminación acústica.





Cambio de la ley



Tanto el equipo de gobierno como la oposición defienden el modelo singular de las tascas. La corporación pasada aprobó por unanimidad el artículo de la ordenanza municipal de convivencia que regula el modelo especial de las tascas y que censura Sense Soroll. El TSJ emitió hace un año una sentencia cuestionando la normativa de las tascas al entender que contravenía la ZAS. El consistorio presentó un recurso al Tribunal Supremo.



El ejecutivo local entiende que la reducción del ruido viene dificultada también por los horarios que marca la ley de drogodependencia de la Comunitat Valenciana. La alcaldesa, Amparo Marco, afirmó el martes que el horario de noche -el límite de decibelios es inferior que por el día- empieza antes en esta autonomía que en otras partes de España. Esta circunstancia, considera el equipo de gobierno, complica la retirada de la ZAS.



Los empresarios de las tascas quieren que el Consell revise esta ley para asimilarla a la estatal, que aseguran que es menos restrictiva. Para ello pretenden llevar a cabo en septiembre una recogida de 10.000 firmas para presentar en las Corts una propuesta de modificación de la ley de drogodependencia. Por ahora han aplazado la convocatoria de una manifestación.



El ayuntamiento, que defiende las tascas, no ha decidido si también reclamará formalmente a la Generalitat una revisión de la citada regulación.