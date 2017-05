El FIB hace público el cartel por días e incorpora a ´2manydjs´ y ´Dinosaur Jr´

El Festival Internacional de Benicàssim ha hecho público hoy el cartel por días para su edición de este verano y ha anunciado nuevas incorporaciones, entre las que destacan el dúo belga 2manydjs -la faceta DJ de Soulwax- y la banda americana de rock Dinosaur Jr, diez años después de su última visita al FIB.

Según ha informado la organización, el jueves 13 de julio, primer día de festival, tendrá como cabeza de cartel a The Weekend -en su única fecha en España- junto a Stormzy, Bonobo, Courteeners, Ride y The Jesus and Mary Chain, entre otros.

El viernes será el turno para Foals, DeaMau5 y Los Planetas, además de Blossoms y 2manydjs (en formato "dj set"), mientras que el sábado Red Hot Chili Peppers -también en su único concierto en España- encabezan el cartel junto a Biffy Clyro y Liam Gallagher.

La última jornada, la del domingo, tendrá a Kasabian como protagonistas, además de Crystal Fighters y Years and Years.

En la nueva tanda de incorporaciones anunciada hoy figuran también The View, Desperate Journalist, Ron Gallo y The Sherlocks, así como Austra, Kölsh, Viva Suecia y Ella Rae.