La Generalitat crea la Comisión para luchar contra la despoblación

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este jueves el Decreto de creación de la Comisión Interdepartamental para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios Valencianos. En la presentación del citado Decreto, el director territorial de Presidencia en Castelló, Adolf Sanmartín, ha destacado que para el actual Consell es una prioridad "la lucha contra la despoblación y por tanto considera urgente acometer políticas específicas para revertir esta sangría demográfica".

Un problema que, según ha dicho, es "especialmente grave" en la provincia de Castelló, donde 85 de sus 135 municipios, el 63 por ciento, tienen menos de 1.000 habitantes, 64 de ellos tienen menos de 500 vecinos y 18 apenas llegan a los 100 habitantes.

Para intentar poner freno a esta situación el Consell crea la Comisión Interdepartamental que funcionará como un órgano colegiado y que tiene como objetivo elaborar "una estrategia plurianual para paliar el despoblamiento de los pueblos de interior valencianos, así como el seguimiento y control de las iniciativas y actuaciones que se deriven", según ha informado el Consell en un comunicado.

El órgano estará presidido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidencia corresponderá a la titular de la Conselleria de Agricultura, Elena Cebrián. Formarán parte como vocales representantes del resto de las consellerias y a sus reuniones se convocará a otras instituciones y entidades valencianas afectadas que podrán intervenir con voz pero sin voto. Entre ellas, tendrán un papel relevante las mancomunidades de municipios afectados por esta problemática.

Para el gobierno de la Generalitat el denominado 'invierno demográfico' sólo puede combatirse mediante la "atracción a estos municipios de nuevos vecinos que puedan arraigar en ellos y asegurar el relevo generacional".

En ese sentido Sanmartín ha señalado que el problema de la despoblación no es sólo una cuestión de aportaciones económicas "de hecho podemos tener pueblos perfectamente acondicionados, incluso con piscinas climatizadas o pabellones cubiertos, pero sin usuarios porque no tenemos gente". Al repecto, ha añadido que "se trata de un problema estructural: si no hay trabajo en estos municipios, la gente nunca se quedará y no podremos mantener la población en el territorio".

Preguntado sobre el Foro contra la Despoblación convocado para este viernes por la Diputación Provincial de Castellón, Adolf Sanmartín ha destacado que "las diputaciones son un órgano básico para participar en este debate que propone la Generalitat y van a ser invitadas, por supuesto".

En ese sentido el representante en Castellón de la Presidència de la Generalitat ha manifestado su satisfacción "porque la Diputación de Castellón, por primera vez, se sume a las iniciativas que desde hace meses lleva en marcha la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para combatir este problema".