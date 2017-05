En estado grave tras ser corneado por un toro en su casa en Cabanes

Un vecino de Cabanes, de 41 años, sigue hospitalizado tras ser corneado el pasado martes por un toro dentro de su propia casa durante las fiestas patronales de su municipio. El hombre fue anteayer operado de urgencia en el Hospital General de Castelló tras recibir varias cornadas en el tórax y las piernas después de que un toro entrara en su domicilio durante la exhibición matinal del «bou de vila». El hombre fue ingresado en la UCI en situación grave, aunque evoluciona favorablemente, según informaron fuentes del hospital.



El suceso ocurrió durante la exhibición del mediodía del martes, que se celebra en las calles ya que la plaza portátil dels Hostals se monta el miércoles. Este vecino se encontraba con su padre viendo la sesión taurina en su casa de la calle San José, en un domicilio que no tenía barrera. «Llamaron al toro cuando iban a entrarlo en el corral. El animal se giró y entró en la casa, que no tenía barrera», explicó la concejala de Fiestas Lidón Morralla. Se trataba del último animal de la mañana, un toro cerril que se embolaría por la noche.



Los dos hombres llamaron al toro antes de que entrara en el corral. Se encontraban en su casa, que no tenía barreras y que estaba protegida únicamente con una persiana de cañizo. El astado se giró alertado por los gritos, se dirigió hacia ellos y entró en la vivienda, ya que no pudieron cerrar la puerta. Una vez dentro, el astado tiró al suelo al padre y alcanzó al hijo. «El experto y los colaboradores taurinos entraron rápidamente a la casa para ayudarles. Primero lograron sacar al padre», explicó Lidón Morralla.



El hijo fue quien se llevó la peor parte. Este hombre recibió varias heridas, dos ellas y las más importantes en el tórax, según indicó la alcaldesa Virginia Martí. «Fue trasladado a la ambulancia en donde lo estabilizaron y lo llevaron al Hospital General. Al padre le tuvieron que atender en la ambulancia», comentó al respecto la concejala Lidón Morralla. El hijo fue trasladado inmediatamente al centro hospitalario de Castelló en donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).





Grave pero «fuera de peligro»



Este vecino fue operado. El hombre se encuentra en estado grave, aunque «fuera de peligro», especificó Lidón Morralla, que recordó que «las primeras horas son las más críticas». Fuentes del hospital explicaron ayer que este vecino de Cabanes evoluciona favorablemente.



El suceso se produjo durante la sesión matinal de toros en la calle de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Bon Succés de Cabanes. El astado en cuestión era un toro cerril de la ganadería de San Marcos adquirido por el pastor local Germán Vidal y patrocinado por la peña «Amics del dimarts». Era el último toro de la mañana. Los actos taurinos continuaron por la tarde y siguieron por la noche con la embolada del toro cerril de la mañana. Tras el montaje de la plaza de ayer, la programación taurina volverá este jueves con tres sesiones.