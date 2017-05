«Estoy muy orgulloso de la plantilla por su total entrega»

El club del Baix Maestrat afronta la recta final de una temporada histórica, en la que el equipo disputó la Copa de España y se ha clasificado por primera vez en la séptima plaza de la LNFS con récord de puntos incluido.

Tras finalizar la temporada en séptimo lugar, el Peñíscola RehabMedic iniciará su participación en el play-off para el título este sábado ante uno de los favoritos, El Pozo Murcia, un equipo al que nunca han conseguido vencer y que, dado su potencial deportivo y económico, sale como favorito. El técnico del equipo peñiscolano, Albert Canillas, analiza la actualidad del equipo antes de afrontar dicha eliminatoria.



¿Que evaluación realiza de la liga regular recién finalizada?



Pienso que ha sido una temporada muy buena en la que el equipo ha cumplido todos los objetivos, habiendo quedado al final de la primera vuelta, por primera vez, entre los ocho primeros, hecho que nos permitió jugar la Copa de España que tanta ilusión le hacía a todo el mundo, para después sumar los puntos suficientes en la segunda vuelta, lo que nos ha clasificado por primera vez en la historia del club en la séptima posición, batiendo el récord de puntos conseguidos en la Primera División.



Una segunda vuelta algo irregular en la recta final. ¿Pesó mucho la baja de un cierre con oficio como Carlinhos?



Para el equipo su baja ha sido importante ya que, además, en diciembre se fue Yeray y la plantilla se quedó corta en la posición de cierre. Luego en enero se lesionó Carlinhos por lo que resta de temporada y por eso hemos estado padeciendo en la recta final de la temporada regular. Sí que le hemos echado en falta.



¿Cree que con Carlinhos el equipo hubiese quedado en mejor posición?



Hay que recordar que la mayor parte de la plantilla es muy joven. Todos han tenido un importante rol a lo largo de la Liga y Carlinhos nos daba experiencia en los partidos, dando pausa y sí se dejó notar su ausencia. Pese a ello, estoy muy orgulloso de toda la plantilla por su total entrega, pese a que los resultados a veces no nos han acompañado. A falta de cuatro jornadas estábamos compitiendo por quedar cuartos.



¿Qué ha sucesido este año con Juan Carlos, que ha pasado de máximo goleador de la LNFS a ver poca portería?



Juan Carlos ha sido un jugador referencia para este equipo, pero quizás le haya costado más acoplarse al sistema de juego que propuse. No ha colaborado con tantos goles como el año anterior pero en su haber están los pases de gol que ha ido dando a sus compañeros. Creo que no ha hecho una mala temporada.



Por el contrario, este año Michel se ha destapado como goleador, aunque sigue sin contar para el seleccionador nacional.



Creo que es uno de los jugadores que más ha crecido esta temporada. Es un jugador con mucha proyección, para nosotros fundamental, del que creo que no sabemos cuál es su tope como jugador, por lo que espero siga creciendo aquí en Peñíscola. Por otra parte, el seleccionador tiene sus ideas, pero creo que el jugador, de seguir en su línea, acabará en el combinado nacional.



Dejemos lo pasado y vayamos al futuro inmediato. Este sábado llega la bestia negra del Peñíscola, El Pozo Murcia.



Todos sabemos que es un equipo confeccionado para ganar títulos y, por ello, todos tenemos claro que es una eliminatoria muy difícil para nosotros. Pero primero debemos de centrarnos en el partido que vamos a jugar en casa y hacerlo bien para poder sumar el primer punto de la eliminatoria.



¿La presión desde la grada será una ayuda más para intentar derrotarles?



Afortunadamente tenemos a una de las mejores aficiones y nuestra cancha no es fácil para ningún equipo por eso su ayuda será fundamental, una semana más, para conseguir ganar el partido.