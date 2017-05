Perdre la votació i els papers

Durant el plenari extraordinari del passat divendres dia 5 a l'Ajuntament de Castelló, l'alcaldessa, Amparo Marco va començar perdent una votació i va acabar perdent els papers. Va perdre la votació que la instava a cessar fulminantment al seu 'benpagat' director de la oficina de planificació econòmica; per acabar perdent els papers amb atacs personals a la portaveu del Partit Popular, Begoña Carrasco, amb una sèrie d'arguments 'ad hominem' impropis del tenor del debat que ha de regir un plenari municipal.



El plenari extraordinari convocat a petició del grup popular va deixar en evidència tres errades no forçades per part de l'alcaldessa que li poden costar la poltrona municipal d'ací a dos anys.



La primera és haver forçat el nomenament com a un dels tècnics millors pagats de l'ajuntament, a un company de llista municipal, sense haver-ho negociat amb els seus socis de Compromís i Castelló en Moviment.



La segona és haver admès la primera errada en base a una mentida, a l'afirmar que no el poden cessar perquè estarien cometent una il·legalitat. És una mentida tan grossa que no mereix massa comentaris: els nomenaments discrecionals se solucionen amb cessaments discrecionals. Punt. La resta és 'embolica que fa fort'.



La tercera errada és de manual. Si no tens arguments polítics per al debat, no l'enfangues amb atacs personals perquè canvies el debat democràtic per una soflama totalitària convertint en víctima al teu adversari.



La permissivitat de Compromís recolzant en esta ocasió a l'alcaldessa, cosa que no van fer en el plenari de febrer, no per sorprenent deixa de ser comprensible. Tal vegada algú va vindre la setmana passada a donar-los classe sobre Weber en dos vesprades sobre la diferència entre l'ètica de les conviccions i l'ètica de les responsabilitats, i intentar salvar així el pacte del Grau.



L'enfrontament i la divisió entre els signants d'este pacte han convertit l'Ajuntament en la casa dels embolics, amb un desgovern i un enfrontament entre uns i altres que va en augment, mentre la ciutat i els castellonencs se senten desatesos.



Te un problema l'alcaldessa i en general el grup socialista: no accepten la crítica. Com a nous inquisidors, com a nous Torquemada de la cosa pública, amenacen, insulten i falten al respecte a qui s'atreveix a criticar-los. Allà ells; fan el ridícul una vegada més en perdre els papers.



Davant la crítica quan has tingut un mal dia potser siga recomanable relativitzar i riure un poc. Del que critica, de tu mateix, dels demés. Perquè si insultes, si faltes al respecte, has d'atendre't a les conseqüències, passes a ser un maleducat. És convenient en canvi, contestar amb correcció i bones maneres i no oblidar la ironia. És la millor opció, encara que és la més esforçada. Clar, sempre que tingues capacitat per a ella, cosa que en el cas de l'alcaldessa, no tinc massa clar. Però almenys que ho intente.



Encara que estiguen en desús, la compostura i la temprança resulten exigibles en les formes d'aquells que ens dediquem a la vida pública i ens considerem els representants dels ciutadans. Part de la barroeria que ens envolta, de l'aspror que fa incòmoda la convivència, te més a vore amb la mala educació i els modos irrespectuosos que amb les ideologies i les diferents formes d'interpretar la realitat.