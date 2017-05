Rodri: «Estamos con ganas de acabar lo que empezamos y acabar bien»

El centrocampista Rodrigo Hernández, uno de los jugadores destacados del Villarreal en el partido frente al Barcelona, aseguró ayer que el club villarrealense es «perfecto» para él para seguir creciendo como futbolista. Formado en la cantera de la entidad de la Plana Baixa, Rodri fue el sustituto de Bruno Soriano en el centro del campo en el duelo ante el Barcelona, en el que aseguró sentirse «cómodo y a gusto en el campo», además de admitir que jugar en el Camp Nou fue «la bomba».



«Este club apuesta por mí. Me lo demuestra cada día y eso me da mucha tranquilidad y confianza para seguir. Creo que debo ir sumando etapas e ir creciendo como jugador poco a poco. Veo pocos clubes que me den la opción de crecer como me la da este club. Eso es clave para mí y por eso es perfecto», dijo.



El joven jugador comentó que en Primera División hay jugadores de todas las edades pero que él, cuando salta al terreno de juego, no piensa en los rivales, ni en «su edad, su calidad o lo que son o no».



Del partido ante el Deportivo de A Coruña, Rodri destacó que será «complicado», ya que recordó que el rival se juega la permanencia y el Villarreal busca alcanzar las plazas europeas, por lo que advierte de la exigencia del duelo y de la intensidad que deben tener en este partido. «Veo bien al equipo, lo veo fuerte. Estamos en un buen momento y queremos seguir así para certificar la quinta plaza. Estamos con ganas de acabar lo que empezamos y acabar bien», añadió.



Por último, y respecto a la lucha por jugar en Europa, Rodri comentó que no ve que los rivales fallen ya que todos están a un «alto nivel», por lo que prevé que la lucha será hasta el último día de competición.