Sergio García afronta The Players con buenas sensaciones

El castellonense Sergio García reaparece este fin de semana en el torneo The Players, considerado el quinto grande y que se juega en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach desde hoy (Florida, Estados Unidos), poco más de un mes después de ganar en el Masters su primer 'Major'.



Sergio García, sexto del mundo, se impuso el pasado 9 de marzo en Augusta en el mayor triunfo de su carrera. Desde ese día no ha jugado torneo alguno. El de Borriol ha escogido para su regreso el prestigioso The Players Championship, considerado el quinto 'Major' de la temporada y que ya ganó en una ocasión en, 2008, tras superar en el desempate al estadounidense Paul Goydos. Además fue subcampeón en 2007 y 2015. Es un torneo que se le da bien, y que afronta con buenas sensaciones después del triunfo en Augusta.



Orden de juego



En las dos primeras rondas, Sergio García compartirá partido con el australiano Adam Scott y el estadounidense Matt Kuchar, campeones respectivamente en Sawgrass en 2004 y 2012. En representación de España también estarán el vizcaíno Jon Rahm y el canario Rafa Cabrera Bello. Rahm y Sergio figuran en una amplia nómina de favoritos que incluye a los estadounidenses Dustin Johnson, número uno mundial y que el domingo pasado estuvo a punto de ganar el Wells Fargo tras superar a duras penas el corte; Rickie Fowler y Jordan Spieth o el norirlandés Rory McIlroy.