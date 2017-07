La falta de accesibilidad en Tetuán XIV

La compra por parte del Ayuntamiento de Castelló de la zona privada del cuartel Tetuán XIV se presenta como una oportunidad para dar un impulso al espacio y poner fin a los problemas que se arrastran en cuanto a accesibilidad. Colectivos ciudadanos que disponen de su sede en este lugar denuncian la existencia de deficiencias en este sentido. El edifico que los acoge cuenta en su entrada dos escolanes que dificulta el acceso de personas de movilidad reducida o familias con carros.

El presidente de Cocemfe de Castelló, Carlos Laguna, reunió esta semana a representantes del centro andaluz (Luis Domingo y Manuel Pérez), casa regional de Murcia (José Antonio Galocha) y centro asturiano (José Ángel González) y de la Societat Gastronómica de Castelló (Carles Labordena) para reclamar una solución a la falta de accesibilidad en este punto. El inmueble comparte ascensor con la asociación de Ateneu. Si se entra por esta última asociación el camino está liberado de obstáculos, pero la cuestión, indican, es que cierra a las seis de la tarde y a partir de esa hora, los usuarios de los colectivos tienen que superar dos escalones para llegar al ascensor.

Esta carencia se arrastra desde hace varios años y el anterior ejecutivo municipal, según sostienen, adujo que la eliminación de los mismos podía afectar a la estructura del edificio. «Hay dificultades para los más mayores, para la gente en silla de ruedas o para jóvenes con carritos de bebés; incluso para los abastecedores», advierten. La presencia de dos escalones parece en apariencia un problema menor, pero genera serias dificultades de accesibilidad en unas entidades que suele organizar reuniones y actos cuando Ateneu está clausurado y que albergan socios de avanzada edad.

Afirman que el actual equipo de gobierno es consciente de esta situación y explican que les ha trasladado que pondrá solución aprovechando la operación de adquisición de la parte privada de Tetuán XIV. Creen que la retirada de los escalones no comporta problema alguna y no entienden que el ejecutivo del PP pusiera objeciones argumentando «que el forjado no se podía quitar».

La entrada principal no es el único incumplimiento de accesibilidad en este edificio de Tetuán XIV. Las citadas entidades también piden que se habilite un lavabo adaptado y que se mejore la rampa de acceso a un terraza exterior.

Carlos Laguna advierte que a partir del 4 de diciembre todos los edificios públicos y semipúblicos deberán estar adaptados a la ley de accesibilidad.

Estos colectivos ciudadanos subrayan el proyecto de compra anunciado por el ayuntamiento y resaltan que puede ser una oportunidad para convertirse el viejo cuartel en un nuevo lugar socio-cultural de la ciudad. «Es una pena que no se hiciera antes, se pueden hacer actividades culturales y deportivas y un parque», subrayan desde el centro asturiano. «Hace 18 años se proyectó una ciudad cultural pero ese dinero se quedó sin ejecutar y el viejo cuarte de Tetuán XIV se quedó a medio hacer», indican desde los centros ciudadanos.

El equipo de gobierno municipal adquirirá por seis millones de euros una superficie que estaba en manos de una empresa privada. De esta manera evita la recalificación para usos residenciales y permite la reapertura del centro la Pineda de la Asociación de Familiares de Alzheimer.