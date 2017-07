«Ahora se trabaja como Dios manda»

Pocos tienen la clase y la templanza para cortar el bacalao en la defensa del Castellón. A pesar de su juventud actúa como un veterano de la guerra del Vietnam. Tampoco le sobran centímetros, pero qué más da porque tiene unas dotes espectaculares. Se llama Enrique José Sampedro y la afición albinegro celebró por todo lo alto cuando el club anunció la renovación de este jugador. «Yo pensaba que no iba a renovar, y aquí estoy». Está aquí, en el club de al capital de la Plana porque afortunadamente David Cruz desapareció de la circulación por Castelló, y porque tanto él como la entidad que preside Vicente Montesinos han hecho un esfuerzo.

Vaya por delante que, sin duda alguna, es un futbolista de superior categoría. Ya le llegará la oportunidad de saborear la Segunda B. El presente es el que es y toca comer pan duro en Tercera. «El año pasado fue muy duro y el vestuario vivió cosas insostenibles. Mejor no recordarlas y pensar en el presente», dijo. «La situación ha dado un giro de 180 grados y lo tenía claro: quería renovar un año más», dijo. Y por qué se le tenía que preguntad: «Las personas que llegan ahora el club están acorde al escudo que representan», destacó el central valenciano. «Se trabaja como Dios manda y se hacen las cosas como corresponde», aseveró.

Quizá por eso él renovó, que parece ser que sí, y el propio Enrique José Sampedro no descarta que algún compañero dé el «sí quiero» al Castellón. «Por eso muchos han y he renovado, y habrá más renovaciones», dijo señalando la seriedad que ve en los nuevos gestores de la entidad. «Creo que habrá un equipo mucho más competitivo que la temporada pasada», desveló. Pues renovar, renovar sólo quedaría Lolo Ivars o Chema Díaz, y lo del segundo no está claro.

Enrique José está convencido que esta temporada, la 2017-18, «habrá un equipo mucho más competitivo que el año pasado; la campaña anterior tuvimos una plantilla corta, hecha con poco presupuesto. Este año ha cambiado. Veo mucho más ilusión y la afición responde y verá un equipo diferente, mejorado». Faltan algunos retoques al actual plantel. De momento se han anunciado pocos movimientos: el fichaje de Luismi Ruiz (l'Hospitalet) y las renovaciones de Alejandro Zagalá, Jordi Marenyà, Ximo Forner, Rubén Fonte y el citado Enrique J. Sampedro.